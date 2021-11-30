AB'nin 'aşılı herkese açık kapı' politikasına omicron engeli

Ülkelere yönelik uçuş kısıtlamalarını bırakacağını ve "kişi temelli" seyahat dönemine geçeceğini duyuran AB, Kovid-19'un hızla Avrupa'ya ulaşan omicron varyantı nedeniyle Afrika'nın güneyinden uçuşları yasaklamak zorunda kaldı.

Avrupa Birliği (AB), son dönemde Avrupa genelinde ciddi artışa geçen, delta varyantının çoğunlukta olduğu Kovid-19 vakalarıyla mücadele etmenin yollarını arıyor.

Diğer yandan aşı odaklı stratejisi gereğince, 2. doz aşısının üzerinden 9 ay geçmemesi, geçmişse 3. dozun yapılması kaydıyla sertifikalı herkese kapılarını açmaya hazırlanıyor.

AB yetkilileri, 25 Kasım'da yaptıkları açıklamada yeni stratejilerinin "seyahat kısıtlamalarından muaf tutulan ülkeler listesi" üzerinden değil, geçerli aşı sertifikası bulunan ve hem AB'nin hem de Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) onayladığı aşıları olan herkesin Schengen bölgesine girebilmesine dayandığını duyurmuşlardı.

Yetkililer, AB'nin bu bağlamda dünyanın geri kalanına ve özellikle Afrika'ya aşı göndermeye yönelik adımlarına da hızlanarak devam edeceğini sık sık dile getiriyordu.

AB, delta varyantının etkileriyle mücadele etmeye çalışırken, yeni stratejisini duyurmasının üzerinden henüz saatler geçmişken Afrika'nın güneyinde tespit edilen tehlikeli yeni varyant, Birliği zora soktu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 26 Kasım'da İngiltere'nin ardından hızla söz konusu bölgeden uçuşların durdurulacağı kararını bildirdi.

Omicron aynı gün içinde AB'nin başkentine ulaştı

Aynı gün içinde omicron varyantının AB'nin başkenti sayılan Brüksel'de bir kişide görülerek böylece Avrupa'ya ulaşmış olması da ayrıca şok etkisi yarattı.

Belçika, AB Komisyonunun önerisi doğrultusunda Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'den ülkeye yapılan uçuşları en az sene sonuna kadar askıya aldığını duyurdu.

Ayrıca Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki vatandaşlarına seyahat ajansları ya da tur operatörlerine tahliye için başvurmaları çağrısı yaptı.

Fransa karantinayı şart koştu

Fransa, söz konusu 7 ülkeye uçuşları askıya alan diğer bir AB ülkesi oldu.

Ayrıca son 14 günde bu ülkelerden gelen yolculardan yetkililere bildirimde bulunmaları ve PCR testi yaptırmaları istendi.

Sağlık Bakanlığı da bu varyantı taşıyan kişiyle temas edenlere Kovid-19 aşılarını tamamlasa da karantinayı zorunlu hale getirmeye karar verdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, yaptığı açıklamada, ülkede omicron varyantına bağlı muhtemel vakaların olabileceğini belirtti.

Almanya ek tedbirleri görüşecek

Almanya, 7 ülkeye ek olarak Malavi'yi de “virüs varyant bölgesi" ilan etti. Bu ülkelerden sadece Alman vatandaşları ve Almanya’da oturuma izni olanlar ülkeye gelebilecek.

Ayrıca ülkeye gelen herkes 14 gün karantinaya girmek zorunda kalacak.

Başbakan Angela Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yarın yeni önlemler konusunda toplantı yapması bekleniyor.

İtalya'da açık havada maske uygulaması

İtalya Almanya ile aynı ülkelere uçuş yasağı getiren İtalya'nın Sağlık Bakanı Roberto Speranza, 26 Kasım’da yaptığı yazılı açıklamada, son 14 gün içinde Güney Afrika, Lesotho, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya, Malavi ve Esvatini'de bulunanların İtalya’ya girişinin yasaklandığını bildirdi.

Bunun haricinde ülkede halihazırda vakaların artış eğilimine geçmesi sebebiyle Milano, Bergamo ve Bolonya kentlerinde ocak ayının ilk haftasına kadar maske kullanımı açık havada da zorunlu hale getirildi.

Ayrıca İtalya Belediyeler Birliği, açık havada maske kullanımının her yerde zorunlu olması için hükümete talepte bulundu.

Bu arada, Kovid-19 aşısını teşvik etmek maksadıyla Mario Draghi liderliğindeki hükümetin kararıyla 6 Aralık’tan itibaren sadece aşı yaptıranlar ve Kovid-19’u atlatanların sahip olabileceği “Süper Yeşil Geçiş” belgesi, salgınla mücadele kapsamında devreye alınacak.

İspanya aşı sertifikası ve negatif PCR istiyor

İspanya, 1 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek önlemler kapsamında, omicron ile ilgili yüksek riskli gösterilen ülkelerden girişlerde negatif sonuçlu Kovid-19 testi isteyecek.

İngiltere ve Kuzey İrlanda'dan gelenler için ise sadece negatif test sonucunun yeterli olmayacağı, aşı sertifikası da isteneceği açıklandı.

Portekiz'de okullar için Noel tatili uzatıldı

Portekiz de 1 Aralık'tan itibaren hava yoluyla ülkeye giriş yapan herkesten aşı sertifikasının yanı sıra negatif sonuçlu PCR testi talep edileceğini, bar, restoran, otel, jimnastik salonu, konser veya toplu aktivitelere girişlerde aşı sertifikası zorunluluğu getirileceğini duyurdu.

Ayrıca, Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından 2-9 Ocak'ta bar, restoran ve eğlence merkezlerinin kapalı olacağı, evden çalışmanın zorunlu tutulacağı ve okulların açılışının bir hafta erteleneceği açıklandı.

AB dışındaki Avrupa ülkelerinden tedbirler

Schengen bölgesine dahil olan İsviçre’de hükümet, Güney Afrika, Lesoto, Botsvana, Zimbabve, Mozambik, Namibya ve Esvatini'den uçuşları ikinci bir emre kadar durdurma kararı aldı.

Bunun yanı sıra varyantın görüldüğü Hong Kong, İsrail ve Belçika’dan ülkeye gelenler için negatif Kovid-19 testi sonucu ibraz etme ve 10 gün karantina şartı konuldu.

İsviçre Federal Sağlık Ofisi dün Güney Afrika’dan ülkeye giriş yapan ve testi pozitif çıkan bir kişide omicron şüphesi görüldüğünü açıklamıştı.

İngiltere

Yeni varyantla ilgili ilk tedbirleri almasıyla gündeme gelen İngiltere, Güney Afrika, Namibya, Lesoto, Botsvana, Esvatini, Zimbabve, Mozambik, Malavi ve Zambiya'yı "kırmızı listeye" aldı ve bu ülkelerden yapılan uçuşları durdurdu.

Ayrıca ülkede yeniden kapalı alanlarda ve toplu taşımada maske takma zorunluğu getirildi.

Öte yandan, aşı durumlarına bakılmaksızın ülkeye giren herkesin 2 gün içinde PCR testi yaptırmaları ve negatif sonuç alana kadar kendilerini tecrit etmelerinin zorunlu olduğu açıklandı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen'in mesajı

Von der Leyen dün Dünya Sağlık Asamblesine hitabında "Küresel topluluk, Kovid-19'un yeni, son derece bulaşıcı bir türü olan omicron tehdidiyle karşı karşıya." ifadelerini kullanmıştı.

Virüsün "sınırları tanımadığını" vurgulayan von der Leyen, kolektif ve hızlı yanıtların önemine dikkati çekmişti.