AB'yi endişelendiren gelişme: Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda İstatistik Kurumu verilerine göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçülerek resesyona girdi.

16.08.2023 14:58:040
Paylaş Tweet Paylaş
AB'yi endişelendiren gelişme: Hollanda ekonomisi resesyona girdi

Hollanda ekonomisi, yılın ilk çeyreğinin ardından ikinci çeyrekte de küçülerek resesyona girdi.

Hollanda İstatistik Kurumu (CBS), 2023 yılı ikinci çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı. Verilere göre, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 daralan Hollanda ekonomisi, ikinci çeyrekte de yüzde 0,3 küçüldü. Böylece Avrupa'nın en önemli ekonomileri arasında yer alan Hollanda, durgunluğa, yani resesyona girmiş oldu.

Hollanda'da mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2023'ün ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 0,3 azaldı. Tüketici harcamaları ve ihracattaki gerileme nedeniyle Hollanda, Kovid-19 salgınının başından beri ilk defa resesyona girdi. Ülkede gıda ve enerji fiyatlarındaki artış enflasyonu hızla yükseltmiş, ekonomik faaliyetleri yavaşlatmıştı.


Türkiye ve dünya ekonomisine yön veren gelişmeleri yorulmadan takip edebilmek için her yeni güne haber bültenimiz “Sabah Kahvesi” ile başlamak ister misiniz?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

"KOBİ"ler için vazgeçilmez olacağız

Küçükler neden yavaşladı?

Küçükler neden yavaşladı?

8,5 milyon kişiye ulaşırız

8,5 milyon kişiye ulaşırız

İyileşme sürer mi?

İyileşme sürer mi?

Vadeler kısalıyor

Vadeler kısalıyor

Zor denklem

Zor denklem

Yorum Yaz