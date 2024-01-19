Adabank'ın adı değiştirildi

AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank Anonim Şirketinin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescil işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

19.01.2024 10:06:180
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Adabank'ın adı değiştirildi

Adabank'ın ticaret unvanı Dünya Katılım Bankası olarak değiştirildi.

Adabank'ı satın alan AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ, Adabank Anonim Şirketinin ticaret unvanının "Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi" olarak tescil işleminin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Şirketimizin yüzde 70 oranında ve şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji AŞ'nin yüzde 29 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim AŞ tarafından; 'Adabank Anonim Şirketi'nin ticaret unvanının 'Dünya Katılım Bankası Anonim Şirketi' olarak tescili işleminin gerçekleştirildiği hususu şirketimize bildirilmiştir" denildi.

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