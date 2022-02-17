Adana ekonomisi Portakal Çiçeği Karnavalı'nı bekliyor

10’uncu Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için geri sayım başladı.

Bu yıl 10’uncu kez düzenlenecek olan Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, pandemi önlemleri nedeniyle balkonlarda ve online olarak kutlamayla geçen 2 yılın ardından yine Adana sokaklarına taşınarak büyük coşkuya sahne olacak. 23-27 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı etkinliklerine, Adana ve ilçelerinden katılacak 1 milyondan fazla kişiye ek olarak, yaklaşık 300 bin kişinin de Adana’nın çevre illerinden, diğer illerden ve yurtdışından katılması bekleniyor. Günübirlik veya konaklamalı olarak gelmesi beklenen ziyaretçilerle birlikte toplamda beklenen 1 milyon 300 bin kişilik katılım, Adana ekonomisine büyük katkı sağlayacak.

Tüm otellerin en yüksek kapasiteye ulaştığı, ulaşım araçlarının karnaval döneminde rezervasyonlarını tamamlayıp ek seferler düzenleme yoluna gittiği öğrenilirken, turizm şirketlerinde de büyük çapta “karnaval turu” satışı gerçekleştiği de görüldü. Bunun yanında Adana’daki tüm otel ve restoranlarda, yeme-içme ile eğlence noktalarında, mağaza, küçük esnaf, stantlarda hediyelik eşya satışı yapacak küçük girişimciler, toptancı ve dağıtımcılar ve gıda üreticileri ile birlikte kent ekonomisine katkı sağlayan tüm işletmelerde hazırlıklar da sürüyor. Büyük bir potansiyele ulaşması beklenen Adana Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı’nın düzenleneceği 5 gün boyunca 350 milyon TL’lik bir ekonomik hacim oluşması bekleniyor.

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt

Karnavalın fikir önderi ve Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, 2 yıl aradan sonra tekrar sokaklarda buluşmak için sabırsızlandıklarını belirterek “Pandemi ve diğer bazı sıkıntılarla geçen son 2 yılın ardından tekrar bu coşkuyu yaşamak enerjimizi artıracak. Biz buna muhteşem dönüş adını verdik. Karnavala katılmak üzere başka illerden ve yurt dışından gelmeyi planlayanlara ve Adana halkına coşkuyla kutlanacak bir karnaval ortamı sunmayı planlıyoruz. Böylelikle esnafımıza, Adana ve çevre illere büyük ekonomik yarar sağlayan karnavalımızın özellikle hafta sonu günlerinde yaşanacak olması büyük fayda sağlayacaktır. Bu ekonomik hareketlilikten Adana ve çevresi olumlu olarak etkilenecektir" dedi.

Karnavalın Adana’ya olduğu kadar Türkiye’nin tanıtımı ve turizmine de olumlu katkılar yaptığını sözlerine ekleyen Bozkurt şunları söyledi;

“Son yıllara baktığımızda karnaval süresince sadece Adana’da değil Antep, Hatay, Tarsus, Mersin civarındaki otellerde de doluluk artıyor. Uçaklarda, otobüslerde o dönemde yer bile bulunmuyor. Diğer yandan, Adanalılar karnaval zamanında evlerinde on binlerce misafir ağırlıyorlar. Havayolu şirketleri, otobüs şirketleri çok sayıda ek seferler koyuyorlar. Öğrendiğimize göre birçok turizm acenteleri turlarını doldurmuş, ek turlar düzenlemeye hazırlanıyorlarmış. O kadar yoğun bir talep oluştu ki Adana’daki otellerin doluluğu sebebiyle Adana’dan Tarsus Mersin yönüne konaklama için gideceklere TCDD’nin bu yıl ek seferler koyacağı bilgisini de aldık. Adana dışından gelen konuklar için ayrıca şehirde binlerce kişinin konaklayacağı kamp alanı da kuruluyor.

Bu turizm hareketliliğinin getirisi de büyük oluyor. 10 milyon nüfusun yaşadığı bölgenin tam ortasındaki Adana, bir gastronomi ve eğlence kenti olarak öne çıkıyor ve özellikle karnaval zamanı halkın enerjisini yükselterek ek gelirler elde edilmesinin de önünü açıyor. Böylelikle halkımızın motivasyonu yükselirken enerjisi artıyor ve en küçük esnafından en büyüğüne kadar büyük bir ekonomik potansiyel ortamı sağlanıyor. Bu ekonomik canlanma küçük esnaftan başlıyor tüm Adana’ya yayılıyor. El işleri satan kadınlarımız, yeme içme sektöründeki insanlarımız yani kısacası ekonomiyi oluşturan her unsurda büyük bir canlanma yaşanıyor.”

Karnavalın Adana ekonomisine katkısı 350 milyon lira

23-27 Mart tarihleri boyunca Adana dışından bölgeye gelecek yaklaşık 300 bin karnaval gezgininin kişi başı ortalama harcamasının 500 TL olacağı tahmin ediliyor. Konaklama, yeme-içme, eğlence, alışveriş ve benzer harcamalar da hesaba katıldığında Adana dışından gelecek olanların Adana ekonomisine katkısı yaklaşık 150 milyon TL dolayında olacak. Ayrıca, etkinliklere Adana’dan katılacak yaklaşık 1 milyon kişinin karnaval boyunca yapacağı yeme-içme, eğlence, alışveriş gibi kalemlere kişi başı ortalama 200 TL gibi sembolik bir harcama yapacağı hesaba katıldığında 200 Milyon TL civarında da bir iç ticari hacim ortaya çıkıyor.

Tüm bu rakamlara şehirlerarası hava ve kara ulaşımı, şehir içi özel ve toplu taşıma gibi diğer bazı harcamalar eklendiğinde, yaklaşık 350 Milyon TL’lik Portakal Çiçeği Karnavalı ekonomisi oluşuyor.

Karnaval 23 Mart’ta başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek karnavalı olma özelliğini taşıyan karnaval, 23 Mart Çarşamba günü başlayacak ve 26 Mart Cumartesi günü resmi açılış, kostümlü kortej ile Haluk Levent’in sahne alacağı karnaval konseri gerçekleştirilecek. Bunun yanında birbirinden renkli kostümleriyle çeşitli koroların ve sanatçıların konserleri de karnaval coşkusunu zirveye taşıyacak. Karnavalın sürprizlerinden biri de Türkçeyi çok iyi konuşup bağlama çalmayı öğrenen Japon Yukari Fumuro olacak. Türküleriyle karnavalı renklendirecek olan Yukari Fumuro’ya yine Japonya’dan Hikaru Wabita eşlik edecek.

27 Mart Pazar günü sona erecek karnavalda çok sayıda eğlenceli etkinliğin yanı sıra kültürel ve sanatsal aktiviteler ile birlikte ilgi çekici projeler de yer alacak.