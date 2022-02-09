Adnan Aslan, Çelik İhracatçıları Birliği'nde yeniden aday

2021'de bir önceki yıla göre yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolarlık ihracata imza atan çelik sektörünün çatı kuruluşu Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) nisan ayındaki olağan seçimli genel kurula hazırlanıyor. Birliğin mevcut başkanı Adnan Aslan, olağan seçimli genel kurulda yeniden göreve talip olduğunu açıkladı. Çelik sektörü, ÇİB'de Adnan Aslan yönetiminde son yıllarda kırdığı ihracat rekorlarıyla dikkat çekiyor.

"İSTİKRAR OLMAZSA BAŞARI DA OLMAZ"

ÇİB Başkanı Adnan Aslan, yeniden adaylık süreciyle ilgili şu ifadeleri kullandı: "Üretim ve istihdam odaklı çalışan sektörümüz tecrübesi ve gelişmelere hızlı adapte olabilme yeteneği ile hem üretimini hem de ihracatını artırmayı sürdürdü. Önceliği Türk imalat sanayinin çelik ihtiyacını karşılamak olan sektörümüz sene boyunca geleneksel pazarlarına ihracatını sürdürürken, dünyanın en büyük çelik oyuncusu Çin'in ihracatta kendini geri plana alarak, ülke içerisindeki talebi karşılama yoluna gitmesini fırsata çevirdi ve Uzak Doğu ve Güneydoğu Asya pazarlarında tekrar aktif rol alırken, Latin Amerika'da da önemli bir güç elde etti. Bu bağlamda ihracatımız geçen yıl yüzde 77,4 artışla 22,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörümüz bu performansı ile ihracatını en fazla artıran sanayiler arasında birinci oldu. Türkiye'nin genel ihracatından yüzde 10 pay aldık. Katma değeri yüksek ihracatta istediğimiz seviyelere ulaşmak ve bu başarıyı sürdürülebilir kılmak adına ekibim ile göreve yeniden talip olmaya karar verdik."

"MASA BAŞI MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Küresel çelik sektöründe korumacılık politikalarının geçen yıl da devam ettiğini söyleyen Adnan Aslan, "Birlik olarak bir yandan ihracatımızı artırmanın yollarını ararken, diğer yandan haksız uygulamalara karşı mücadelemizi hukuksal boyutta sürdürüyoruz. Geçen yılın sonuna doğru ABD ile AB arasındaki çelik ithalatında gümrük tarifeleri anlaşma ile kaldırıldı. Dünya çelik ticaretindeki engellerin biraz daha gevşeyeceğini düşünsek korumacılığın başka alanlara kayacağı yönünde de bir öngörümüz var. Türk çelik sektörü olarak geleceğe hazır olabilmek ve başarılarımızın sonraki yıllarda da sürdürülebilir olabilmesi için ülke olarak ciddi bir strateji belirleyip, gerekli düzenlemeleri bir an önce hayata geçirmemiz gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerji ve ham maddede dışarıya bağımlı olunmasının getirdiği olumsuzlukların da bilincinde olduklarını söyleyen Aslan, “Ham madde ve enerjideki fiyat artışlarının maliyetimize yansımaları çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Yeni dönemde bu sorunları da en aza indirgemek için projeler geliştireceğiz. Karbon salınımı konusu da önemli gündem maddelerimizden biri olacak. Türk çelik sektörü olarak sanayide yenilenebilir enerji kullanımı özelinde örnek teşkil etmek istiyoruz. Ülkemizin 2050 karbon salımı taahhüdü için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.