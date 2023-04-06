Afrika'da milyoner sayısı artıyor

Henley & Partners tarafından New World Wealth ile birlikte yayınlanan en son 2023 Afrika Servet Raporu'na göre, Afrika kıtasında şu anda sahip olunan toplam özel servet 2,4 trilyon dolar ve milyoner nüfusunun önümüzdeki 10 yıl içinde yüzde 42 oranında artması bekleniyor. Rapora göre, Afrika'nın '5 Büyük' özel servet sahiplerinin olduğu Güney Afrika, Mısır, Nijerya, Kenya ve Fas, kıtanın yüksek servete sahip bireylerinin yüzde 56'sını ve milyarderlerinin yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor. Bugün Afrika'da, 1 milyon dolar veya daha fazla özel servete sahip 138 bin bireyin yanı sıra, 100 milyon dolar veya daha fazlasına sahip 328 sentimilyoner ve 23 dolar milyarderinin yaşadığı belirtildi.

YENİ VATANDAŞLIK PROGRAMI NAMİBYA

Henley & Partners, ‘Yatırım Göç Programları 2023 Raporu’nda 28 Şubat 2023 tarihi itibariyle dünyanın en yeni ve Afrika'nın ikinci yatırım yoluyla oturum seçeneği olan Namibya Yatırım Yoluyla Oturum Programı’nı duyurmuştu. Minimum 316 bin dolar tutarla gayrimenkul yatırımı için yatırımcıların; Namibya'da yaşama, iş yapma ve eğitim alma hakkını elde edeceğini belirten Henley & Partners Özel Müşteriler Grup Başkanı Dominic Volek, ülkenin etkileyici altyapısıyla Afrika'nın mücevherlerinden biri olduğunu belirtti.

Daha fazla Afrika ülkesinin, ekonomilerini dönüştürme potansiyeline sahip yatırım yoluyla oturum izni ve vatandaşlık fırsatları sunarak yüksek net değerli bireyleri çekmeye çalıştığına dikkat çeken Dominic Volek, "Kıtada zenginlik arttıkça, yatırım göçünün Afrika'da yalnızca seyahat özgürlüklerini ve ekonomik hareketliliklerini geliştirmek, konum seçeneklerini güvence altına almak ve riski azaltmak isteyen Afrikalı yüksek net değerli bireylerin talep tarafında değil, aynı zamanda sermaye ve yetenek akışını artırmak için kendi programlarını başlatmak isteyen daha fazla Afrika ülkesi ile arz tarafında da zemin kazanmaya devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Namibya için on yıllık özel servet büyüme oranının yüzde 60'ın üzerinde olacağı tahmin edilirken, yakın zamanda başlatılan yatırım yoluyla oturum izninin dünyanın dört bir yanından yatırımcıları çekmesi bekleniyor. Namibya'nın, dünyanın en büyük uranyum rezervlerinden birine sahip olduğu ve son zamanlarda keşfedilen gaz ve petrol rezervleriyle uluslararası ilgiyi üzerine çektiğini dile getiren Namibya Yatırım Teşvik ile Geliştirme Kurulu'ndan Catherine Shipushu, "Afrika'nın sürdürülebilir enerji başkenti olmak gibi cesur hedefleri olan Namibya'nın stratejik konumu ve dünya standartlarındaki limanı, ülkeyi diğer Afrika pazarlarındaki 300 milyondan fazla insana açılan ideal bir kapı haline getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

AFRİKA TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ

Dünyada 35'ten fazla ofisiyle, varlıklı ailelere yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programları danışmanlığı hizmeti verdiklerini belirten Henley & Partners, Türkiye Direktörü Burak Demirel, " Önümüzdeki yıllarda Türkiye ve Afrika arasındaki ticaret hacminin giderek artacağını düşünüyoruz. Türkiye için Afrika kıtasının önemi oldukça fazla. Afrikalı iş insanlarının da Türkiye'ye farklı alanlarda yatırım yapma konusunda ilgili duyduklarını biliyoruz. Henley & Partners olarak Afrika'da bulunan ofislerimiz aracılığıyla oradaki iş insanlarını Türkiye'ye yatırım yapma konusunda bilgilendiriyoruz. Aynı zamanda Türk iş insanlarından da Afrika'daki birçok ülkeye vizesiz girebilmek için alternatif vatandaşlık ve oturum programlarına talep geliyor." ifadelerini kullandı.

EN FAZLA YÜKSEK GELİRLİ BİREYLER GÜNEY AFRİKA'DA

Afrika’nın son on yılda sırasıyla yüzde 72, yüzde 69 ve yüzde 54 oranında servet artışına ulaşmış olan Ruanda, Mauritius ve Seyşeller gibi dünyanın en hızlı büyüyen pazarlarından bazılarına ev sahipliği yaptığını dile getiren Burak Demirel, “Mauritius'un önümüzdeki on yıl içinde yüzde 75 ile en yüksek özel servet büyüme oranına ulaşması yönünde ön görüler mevcut. Bu durumda Vietnam, Hindistan ve Yeni Zelanda'dan sonra milyoner büyüme yüzdesi açısından dünyanın en hızlı büyüyen dördüncü ülkesi konumuna gelebilir.” dedi.

Küresel gelişmelere bağlı zorlu geçen son on yıla rağmen, Güney Afrika hala diğer Afrika ülkelerinin en az iki katı kadar zengin bireyleri barındırıyor. En fazla milyarder ödülünü Mısır alırken, Mauritius 37 bin 500 dolar ile Afrika'da kişi başına düşen en yüksek servete sahip oldu. 10 bin 880 dolarla Güney Afrika, 10 bin 050 dolarla Namibya kişi başına düşen ortalama servete sahip oldu.