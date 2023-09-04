Ağustos'un 'en'leri; şans oyunları ve patates oldu

Tüketici fiyatları bazında ağustosta fiyatı en fazla artan ürün yüzde 74,67 ile "şans oyunları", fiyatı düşen ürün ise yüzde 2,72 ile patates ve bazı yumru bitkiler oldu.

4.09.2023 11:20:440
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Ağustos'un 'en'leri; şans oyunları ve patates oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, şans oyunlarındaki fiyat artışını yüzde 53,35 ile taksi ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 42,44 ile kara yolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, yüzde 36,57 ile demir yolu ile şehir içi yolcu taşımacılığı izledi.

Ağustosta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 26,11 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 21,31 ile otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı, yüzde 18,45 ile ekmek yer aldı.

Geçen ay fiyat düşüşü yüzde 2,72 ile patates ve bazı yumru bitkilerde oldu. Fiyatı en az artan ürünler ise yüzde 0,51 ile kuzu eti, yüzde 1,11 ile dana eti, yüzde 1,15 ile kuru sebze, yüzde 1,75 ile okul öncesi eğitim ve ilköğretim, yüzde 1,98 ile sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) oldu.

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