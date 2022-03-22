Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan: Hissede önemli fırsatlar var

'2022’nin ana gündem maddeleri ihracata dayalı büyüme, düşük faizler, cari fazlayı hedefleyen modeller ve etkileri olacak' diyen Karahan, hisse ağırlıklı bir portföy öneriyor.

22.03.2022 12:50:000
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Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan: Hissede önemli fırsatlar var

Döviz kuru korumalı TL mevduat, şimdilik piyasaların ateşini söndürmüş görünüyor. TCMB’nin faiz politikasında değişiklik olmayacağı beklentisiyle birlikte Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, “Endekste 2.400 seviyelerine doğru hareket görebiliriz. Hisse senedi hala önemli fırsatlar sunuyor” diyor.

Talip Yılmaz'ın Capital Şubat 2022 sayısında yer alan röportajına göre; FED’in faiz politikasına dikkat çeken Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan, hisse ağırlıklı bir portföy öneriyor. 

'2022’nin ana gündem maddeleri; ihracata dayalı büyüme, düşük faizler, cari fazlayı hedefleyen modeller ve etkileri olacak' diyen Ahlatcı Yatırım Genel Müdürü Tuncay Karahan’ın piyasa beklentileri ve yatırımcılara tavsiyelerini BURADAN OKUYABİLİRSİNİZ




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