Airbus, Çin'de ürettiği yolcu uçağının ilk teslimatını yaptı

Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın, Çin'de ürettiği "A321neo" modeli yolcu uçağının ilk teslimatını yaptığı bildirildi. Uçak, merkezi Şanghay'da bulunan Çinli Juneyao Air şirketine teslim edildi.

25.03.2023 09:13:530
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Airbus, Çin'de ürettiği yolcu uçağının ilk teslimatını yaptı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, Tiencin şehrindeki "Asya Son Montaj Hattı" (FALA) adı verilen tesisten çıkan ilk uçak, merkezi Şanghay'da bulunan Çinli Juneyao Air şirketine teslim edildi.

Airbus'ın dar gövdeli, orta mesafe yolcu uçağı ailesi "A320neo" içindeki en geniş kapasiteli modeli olan A321neo, 244 yolcu taşıyabiliyor.

2008 yılında kurulan FALA tesisinde A319neo, A320neo ve A321neo'ların yanı sıra geniş gövdeli A350 yolcu uçakları üretiliyor. Tesiste A321neo'ların üretimine Kasım 2022'de başlanmıştı.

Airbus'ın tahminlerine göre, Çin'de gelecek 20 yılda sivil hava taşımacılığının yılda ortalama yüzde 5,3 büyüyeceği öngörülüyor.

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