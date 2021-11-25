Akaryakıta önce zam sonra indirim geliyor

Benzin ve motorinde önce zam sonra indirim bekleniyor.

25.11.2021 10:01:000
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Akaryakıta önce zam sonra indirim geliyor

Bu geceyarısından itibaren benzinde 46, motorinde 43, otogazda 26 kuruş zam bekleniyor. Cumartesiden itibarense benzin ve motorinde 55 kuruş indirim öngörülüyor. NTV’de yer alan habere   göre Geceyarısından itibaren benzinde 46 kuruş motorinde 43 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Otogazda da 26 kuruş civarı fiyat artışı öngörülüyor.

Cumartesiden itibaren ise benzin ve motorinde 55 kuruş indirim bekleniyor.

Benzin ve motorinde bugünden itibaren 1 liranın üzerinde fiyat artışı yapılmıştı.

* EPDK, akaryakıt zammı haberleriyle ilgili açıklama yaptı

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