Akaryakıtta bir çifte indirim daha

Gece yarısından itibaren benzinin litresinde 10, motorinde 13 kuruşluk indirim yapıldı.

28 OCAK, 20200
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Akaryakıtta bir çifte indirim daha

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), bu gece yarısından itibaren benzinin litresinde 10, motorinde 13 kuruşluk indirim yapıldığını duyurdu. İndirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

Bugünden itibaren geçerli olmak üzere motorinde 21, benzinde 23 kuruş indirim gerçekleşmişti.

Akaryakıt fiyatlarındaki indirimde petrol fiyatlarındaki sert düşüş etkili oluyor. Brent petrol fiyatı bu ay içinde 68 dolar seviyesinden 58 dolara kadar geriledi.

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