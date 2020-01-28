Akaryakıtta indirim

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde ve benzinde indirim gerçekleşti.

28 OCAK, 20200
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Akaryakıtta indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, bugün uygulamaya giren söz konusu indirim motorinde pompa fiyatlarına ortalama 21 kuruş, benzinde ise 23 kuruş olarak yansıdı.

Motorinde litre başına indirimden kalan 2 kuruşluk kısım ise devreye alınan Eşel Mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konulması için kullanıldı.

Buna göre, Ankara’da ortalama 6,62 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul’da 6,56 liradan 6,35 liraya, İzmir’de 6,63 liradan 6,42 liraya indi.

Ankara’da ortalama 7,12 liradan satılan benzinin litre fiyatı ise 6,89 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul’da 7,05 liradan 6,82 liraya, İzmir’de 7,14 liradan 6,91 liraya düştü.


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