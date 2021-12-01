Akbank, Global AI Hub’ın eğitim partneri oldu

Akbank, dijitalleşen dünyada yapay zekâ teknolojileri ile ilgili farkındalık ve okuryazarlık seviyesinin artırılması, katma değerli projeler ile ekosisteme katkıda bulunulması ve geleceğin iş dünyasına hazırlanılabilmesi adına İsviçre merkezli Global AI Hub öncülüğünde dünya çapında yürütülen «10million.AI» projesini, Ulusal Eğitim Partneri olarak destekliyor.

Türkiye’de üç yılda 250 bini kadın olmak üzere 500 bin gencin yapay zekâ, veri ve robotik gibi alanlarda nitelikli eğitime ulaşmasını hedefleyen «10million.AI» projesi kapsamında, Global AI Hub ve Akbank Gençlik Akademisi işbirliği ile iki ayda üç farklı eğitim programı gerçekleştirilerek 13 binden fazla gence ulaşıldı.

Bu iş birliği ile hedeflerinin yapay zekâ, veri ve robotik gibi alanlarda Türkiye’deki gençleri, lider teknoloji şirketlerinin katkılarıyla Global AI Hub tarafından hazırlanmış yüksek kaliteli eğitim ve içeriklerle buluşturmak olduğunu söyleyen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, eğitimlerle ilgili şu bilgileri paylaştı:

“Yeni nesil bankacılık vizyonu ve geleceğin bankacılığı konusunda yaptığımız çalışmalarla öne çıkan bir banka olarak, yarının liderleri olacak gençlerin gelişim yolculuklarının bir parçası olmayı ve onlara geleceğin yetkinliklerini şimdiden kazandırmayı önemli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bankamız bünyesinde bu yılın başında hayata geçirdiğimiz Akbank Gençlik Akademisi ile bir yandan eğitimlerimizi sürdürürken bir yandan da eğitim içeriklerimizi güçlendirecek, global partnerlerle iş birliklerine hız verdik. Global AI Hub’ın «10million.AI» projesi Türkiye’de 500 bin, dünyada da toplam 10 milyon kişiye geleceğin yetkinliklerini kazandırmayı hedefleyen bir proje ve biz de hali hazırda bu projeye ulusal eğitim partneri olarak destek veren ilk ve tek bankayız. Bu projeyi kadınların teknoloji alanında daha da fazla yer bulmasına yönelik önemli bir fırsat olarak görüyoruz.”

Global AI Hub ile belirledikleri eğitim programını ortak bir takvimle yürüttüklerinin altını çizen Anapa konuşmasını şöyle sürdürdü: “Proje kapsamında Global AI Hub tarafından hazırlanan Veri Görselleştirme ve Versiyon Kontrol Sistemleri eğitimleri ilk kez Akbank Gençlik Akademisi iş birliğiyle verildi ve büyük ilgi gördü. Eylül sonu itibariyle 13 binden fazla genç bu eğitimleri aldı. Katılımcıların yüzde 70’i öğrenci, geri kalanı ise yeni mezunlardı. Eğitimlere teknik konular ağırlıkta olduğu için daha çok bilgisayar ve yazılım mühendisliği gibi bölümlerden öğrenciler katıldı.

Tüm Türkiye’de yarısı kadın olmak üzere 500 bin gence ulaşmayı ve Türkiye’de yapay zekâ okuryazarlığı oranını 3 yılda dünya ölçeğinde en üst seviyeye çıkartmayı hedefleyen, İsviçre standartlarında sertifikasyon fırsatı sunan «10million.AI» projesini Ulusal Eğitim Partneri olarak desteklemekten dolayı çok mutluyuz. Önümüzdeki yıllarda daha fazla gence eğitim fırsatı sunmayı hedefliyoruz.”

Global AI Hub Global Partnerlikler yöneticisi Bengü Vefa, başlattıkları inisiyatif hakkında şunları söyledi: "Bu eğitim ve farkındalık seferberliği kapsamında Nijerya, Hindistan, Pakistan, İsviçre, Almanya, Türkiye gibi birçok ülkede yüksek kaliteli eğitimlerimiz ücretsiz bir şekilde milyonlarca yeteneğin ulaşımına açılıyor. «10million.AI» çerçevesinde dünya çapında 10 milyon insanı eğitmeyi ve iş olanakları ile buluşmalarına destek vermeyi hedefliyoruz. Bu insiyatifin Türkiye başta olmak üzere tüm dünyaya rol model olmasını sağlamak en büyük isteğimiz. Bu amaçla dijital platform desteği ve çok sayıda kişiye yüksek kaliteli eğitim ve mentorluk sağlamak için hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Türkiye'de hedefimiz 250 bini kadın olmak üzere 500 bin insanı eğitmek! Bu eğitim ve farkındalık seferberliği ile Türkiye’deki “yapay zekâ okuryazarlığı” oranını küresel ölçekte en üst seviyeye çıkartmak, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında kadınların mobilizasyonunu dünyada ilk sıralara yerleştirmek ve ülkenin kalkınması ve yeteneklerin gelişmesine katkı sağlamak hedefleniyor. Bu iki unsur da Türkiye’nin yapay zekâ yatırımcıları, hızlı büyüyen start-uplar ve teknoloji devleri için bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacaktır. Global AI Hub olarak Akbank ile yarattığımız örnek başarı hikayesini çok değerli buluyorum. Tüm partnerlerimiz ve destekçilerimiz ile ülkemiz için bir başarı hikayesi yaratmak istiyoruz.”

«10million.AI» ve Global AI Hub hakkında

Global AI Hub, İsviçre merkezli, dünyanın önde gelen yapay zekâ platformu. Google, Amazon ve UiPath gibi global teknoloji liderleri ve İsviçreli eğitim kurumu AI Business School gibi önde gelen kurumlar ile iş birliği içerisinde yapay zekâ farkındalığı ve eğitimi üzerine stratejik ortaklıkları bulunuyor. Global AI Hub öncülüğünde hayata geçirilen ve kâr amacı gütmeyen 10million.AI projesi kapsamında;

● Dünyanın en önde gelen teknoloji firmaları Google, Amazon ve UiPath iş birliğinde yüksek kalitede hazırlanmış,

● A’dan Z’ye kadar Global AI Hub tarafından dijital ortamda organize edilen,

● İsviçre standartlarında sertifikasyon fırsatı verilen,

● Normalde kişi başı ortalama 150 ve 240 EURO değerlerinde olan,

● Hem teknik hem de teknik olmayan kesimlere hitap eden geniş bir kurs yelpazesi

● yarısı kadın olmak üzere 10 milyon insan için ücretsiz ulaşıma açılıyor.

Eğitimlerin sunulduğu dijital platform son teknoloji imkânlarına sahip durumda. Eğitimlere katılan ve platforma üye olan yetenekler platform üzerinden güncel iş, proje ve staj imkanlarına ulaşma ve yapay zekâ alanında dünyanın önde gelen uzmanları ile etkileşime geçme imkanlarına da sahip oluyor.

Bu eğitim ve farkındalık seferberliği ile önümüzdeki 3 yıl içerisinde;

● Türkiye’deki “yapay zekâ okuryazarlığı” oranını küresel ölçekte en üst seviyeye çıkartmak,

● Yapay zeka ve dijitalleşme alanlarında kadınların mobilizasyonunu dünyada ilk sıralara yerleştirmek

● Ülkenin kalkınması ve yeteneklerin gelişmesine katkı sağlamak hedefleniyor.