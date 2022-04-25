Akbank Juzdan ile cepteki cüzdanı dijitale taşıdı

Müşterilerinin harcama alışkanlıklarına göre kişiselleştirilmiş kampanya deneyimi sunan mobil uygulaması Axess Mobil, "Juzdan" ismiyle banka bağımsız bir dijital cüzdana dönüştü.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, bu dönüşümle birlikte tüm bankaların banka ve kredi kartları Juzdan'a eklenebiliyor.

Juzdan ile alışverişlerde kredi ve banka kartlarının yanı sıra, vadesiz hesaplardaki bakiye veya kredi ile de ödeme imkanı sağlanıyor. Üstelik dileyen kullanıcılar tek bir ödemeyi farklı ödeme araçlarını birleştirerek yapabiliyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, Juzdan'ın ödemelerde bariyerleri kaldırdığını ve ödemeler dünyasına herkese açık ve güvenilir yepyeni bir açılım getirdiğini belirterek, "Türkiye bankacılık sektörü, dünyada ödeme sistemleri alanında uzun yıllardan bu yana öncü konumda olmuştur. Bu öncü konumun sürdürülmesinde hem yenilikçi bankalarımız hem de inovasyona son derece açık olan müşterilerimiz her zaman büyük rol oynadılar. Biz de sektörümüzü dijital ödemeler alanında büyük bir adım ileri taşımak için ödeme sistemlerindeki dijital dönüşüm yol haritamızı hız kesmeden hayata geçiriyoruz. Dönüşüm stratejimizin temelinde müşterilerimizin beklentileri ve ihtiyaçları yer alıyor." ifadelerini kullandı.

E-ticaret alışverişlerinin ve mağaza içinde dijital ödemelerin hızla arttığını belirten Yüce, Türkiye’de 2014'te yüzde 6'lar civarında seyreden e-ticaret, NFC ve QR ödemelerini kapsayan dijital ödeme payının bugün yüzde 30'lara yükseldiğinin görüldüğünü kaydetti. Yüce, kullanıcıların farklı ödeme araçlarını tek bir yerden görüntüleyebildiği, yönetebildiği ve ödemelerinde kullanabildiği bütünleşik çözümlere ihtiyaçlarının gün geçtikçe arttığını ifade ederek, "Dünyada artık e-ticaret ödemelerinin yaklaşık yarısı dijital cüzdanlarla yapılıyor. Çin'de ise dijital cüzdan ödemelerinin payı yüzde 80'i aştı. Türkiye’de de bu oranın dünya trendleriyle eş zamanlı artışını gözlemleyeceğimizi söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

Juzdan'ı Akbank müşterisi olsun veya olmasın, bir banka veya kredi kartı sahibi olan herkesin kullanabildiğini belirten Yüce, kullanıcıların uygulamaya istediği banka veya kredi kartını ekleyip, bu kartlar ile anlaşmalı e-ticaret sitelerinde Juzdan ile Öde seçeneğiyle dilediği kartını kullanarak, kart bilgilerinin tekrar tekrar girilmesine gerek kalmadan tek tuşla, hızlı ve güvenli ödeme yapabildiklerini kaydetti. Burcu Civelek Yüce, şöyle devam etti:

"Juzdan ile kullanıcılar alışverişlerinde kredi ve banka kartlarının yanı sıra vadesiz hesaplarındaki bakiyeleri ile veya kredi kullanarak da ödeme yapabiliyor. Üstelik dileyen kullanıcılar tek bir ödemeyi farklı ödeme araçlarını birleştirerek de gerçekleştirebiliyor. Juzdan uygulamamız ile ödemelerde bariyerleri kaldırmayı vaat ediyor, ücretsiz, herkese açık, kolay, hızlı ve güvenilir yepyeni bir açılım getiriyoruz. Juzdan uygulamasına sahip olmak çok kolay. Axess Mobil uygulamasına sahip müşterilerimiz uygulamalarını güncelleyerek, diğer tüm kullanıcılar ise uygulama mağazalarından Juzdan'ı indirerek, ceplerindeki cüzdanlarını dijitale taşıyabilirler. Artık sadece kartlarımız, hesaplarımız gibi ödeme araçlarımız değil, onları taşıyan cüzdanımız da dijital."