Akbank kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL kısmını sattı.

26 ARALIK, 20190
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Akbank kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714.5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını 32.8 milyon TL’ye İstanbul Varlık Yönetim ve Gelecek Varlık Yönetim’e sattı.

Açıklama KAP’a yapıldı

Banka’dan KAP’a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.’ye satılmıştır.”

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