Akbank kurduğu yeni şirketi duyurdu

Bankadan yapılan açıklamaya göre, AkTech, öncelikli olarak Akbank iştiraklerinin dijital dönüşüm süreçlerine bütüncül ve etkin teknoloji çözümleri sunma hedefiyle kuruldu. Şirket, geliştireceği çözümlerle Akbank iştiraklerinin sektördeki rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Akbank Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı ve AkTech Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Gökçay, AkTech'in banka için olduğu kadar Türkiye'nin geleceği için de önemli bir misyonla kurulduğunu belirterek, 'Akbank olarak yenilikçi teknolojilere yatırım yaparak, tüm paydaşlarımıza ve hayata değer katan çözümler geliştirmeye devam ediyoruz.' ifadesini kullandı.

İştiraklerinin teknoloji gücünü daha da ileri taşımak amacıyla AkTech'i kurduklarını vurgulayan Gökçay, şu değerlendirmeyi yaptı:

'AkTech dinamizmi ve AR-GE odaklı yaklaşımı ile fark yaratan çözümler sunarken, ülkemizdeki teknoloji ekosisteminin de gelişimine katkı sağlayacak. Akbank Teknoloji ise sahip olduğu bilgi ve donanımla AkTech'in finansal teknoloji ve hizmetler pazarında etkin bir oyuncu olarak markalaşma yolculuğunu da destekleyecek.'

AkTech Genel Müdürü Özgür Bilgin de Akbank'ın sahip olduğu sağlam finans ve teknoloji temelleri üzerinde, banka iştiraklerinin sinerjisi ve yenilik motivasyonundan aldığı güçle kurulan AkTech'in, yüksek bir dinamizmle faaliyetlerine başladığını kaydetti.