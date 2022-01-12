Akbank'a "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülü

Özel bankacılık birimi olarak kurulan ve kişiye özel bankacılık hizmetini başlatan Akbank Private Banking, Global Finance'in düzenlediği "World's Best Private Banks Awards 2022" kapsamında "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" ödülünü kazandı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, yayın kurulunun bir dizi faktörü göz önünde bulundurarak, bağımsız araştırmalar ve sektör profesyonellerinin görüşleriyle değerlendirdiği bankalar; ödüllerini, 1 Temmuz 2020 ve 30 Haziran 2021 arasındaki dönemde gösterdikleri performansları ışığında aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Alp Keler, Akbank Private Banking olarak 2021'de 20. yılı geride bıraktıklarını hatırlattı.

Özellikle bu dönemi de içeren bir değerlendirme sonucu "Türkiye'nin En İyi Özel Bankacılık Birimi" seçilmekten çok mutlu olduklarını aktaran Keler, "Geliştirdiğimiz geniş ürün ve hizmetlerle müşterilerimize üst düzey bir bankacılık deneyimi yaşatmak için çalışıyoruz. Sektöre öncülük etme hedefimizle dünyadaki trendleri yakından takip ediyoruz. Bütün bunların uluslararası kurumlarca takdir edilmesinden dolayı gurur duyuyoruz. İleri teknoloji ve güçlü dijital bankacılık kapasitemiz üzerine inşa ettiğimiz yenilikçi hizmetlerimizi müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.