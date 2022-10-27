Akbank'tan 3. çeyrekte beklentinin üzerinde net kâr

Akbank yılın 9 ayında 38,2 milyar TL'lik konsolide net kar açıkladı. Aynı dönemde 561 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 690 milyar TL kredi desteği sağlandı.

27.10.2022 09:28:350
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Akbank'tan 3. çeyrekte beklentinin üzerinde net kâr

Akbank, yılın 9 ayında 38 milyar 223 milyon TL konsolide net kar elde etti. Bankadan yapılan açıklamada, Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil'in Banka'nın üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine yer verildi.

Küresel ekonominin; süregelen savaş, enflasyonist baskılar ve artan belirsizlik nedeniyle zorlu bir süreçten geçtiğini kaydeden Binbaşgil, bazı ekonomiler için ufukta resesyon riskinin belirdiğini, enflasyonun birçok ülke için uzun vadeli bir problem olmaya devam edeceğinin görüldüğünü belirtti.

Binbaşgil, "Küresel ekonomideki bu belirsizliklere rağmen ülkemiz, büyüme yönünden olumlu ayrışıyor. Türk bankacılık sektörü de ülkemizin sürdürülebilir büyümesini desteklemeyi sürdürüyor. Akbank da sağlam finansalları ve güçlü sermayesiyle Türk ekonomisini desteklemeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

9 ayda 690 milyar TL kredi desteği sağladık

Hakan Binbaşgil, yılın 9 ayında ekonomiye sağladıkları kredi desteğini, 561 milyar TL'si nakdi olmak üzere, toplam 690 milyar TL seviyesine çıkardıklarını aktararak, şu bilgileri verdi: "Toplam mevduatımız 669 milyar TL'ye, aktiflerimiz ise 1 trilyon 69 milyar TL'ye ulaştı. Yüzde 22,2 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız, 13 milyar 125 milyon TL vergi karşılığı ayırarak 38 milyar 223 milyon TL konsolide net kar elde etti. Yılın ilk 9 ayındaki özverili performansları için çalışma arkadaşlarımıza ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim."

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