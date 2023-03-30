Akfen Yenilenebilir Enerji, kurulu gücünü artıracak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, güneş, su ve rüzgar gibi yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan Akfen Yenilenebilir Enerji yaklaşık 700 megavatlık kurulu güce sahip bulunuyor.

Şirket, kapasite artımı çalışmaları kapsamında Çanakkale’de Üçpınar Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) projesinde 40,02 megavat, Hasanoba RES’te 12,68 megavat, Kocalar RES’te 4,95 megavat ve ayrıca Denizli’deki Denizli RES projesinde 6,36 megavatlık hibrit güneş santrali projesini (GES) inşaata hazır hale getirdi. Söz konusu 4 proje kapsamındaki 64,01 megavatlık GES projesinin yatırımına da bu yıl içinde başlanması planlanıyor.

Öte yandan, şirketin Osmaniye’deki Sarıtepe RES projesinde 12,97 megavat ve Demirciler RES’te 13,26 megavat, Sakarya’daki Doğançay HES projesinde 4,53 megavatlık hibrit GES projelerinin ise izin süreçleri devam ediyor.

Akfen Yenilenebilir Enerji, hibrit yatırımlarının yanı sıra kapasite artışlarıyla da kurulu gücünde önemli bir artış sağlamayı planlıyor.

Buna göre, Denizli RES’te 25 megavat, Üçpınar RES’te 9,6 megavat, Kocalar RES’te 25 megavat, Sarıtepe RES’te 7,8 megavat ve Hasanoba RES projesinde 25 megavat olmak üzere toplam 92,4 megavat rüzgar kapasite artışı için başvuru yaptı.