Akkök Holding, 2022'de de yatırım ve satın almalara devam edecek

Akkök İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, "Akkök Holding'i 2022'de de yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlar ve satın almalar bekliyor. DowAksa yeni üretim hatlarını devreye alacak" dedi.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Dördüncü, kimya, gayrimenkul ve enerji alanında faaliyet gösteren Akkök Holding'i 2022'de de yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlar ve satın almalar beklediğini belirterek, "DowAksa, üretim kapasitesini artıracak yeni üretim hatlarını devreye almaya hazırlanıyor. Aksa Akrilik de 27,5 milyon dolar değerinde, Aksafil markasını taşıyan yeni bir iplik tesisini devreye alıyor. Akkim'in de 2022'de Avrupa'da yeni bir satın alması gündeme gelebilir." dedi.

Ahmet Dördüncü, İş Dünyası Sohbetleri kapsamında AA muhabiri ile 2021 değerlendirmelerini ve 2022'den beklentilerini paylaştı.

2021'in, tüm dünyada salgının etkilerinin devam ettiği bir yıl olduğunu anlatan Dördüncü, kimya sektöründe dezenfektan ham maddeleri ürettikleri için hayli yoğun tempoyla çalıştıklarını ve bu durumun performanslarını ivmelendirdiğini söyledi.

Dördüncü, bu yıl kimya sektöründe önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Aynı şekilde enerji alanındaki şirketlerimizin de 2021'deki sonuçları memnun ediciydi. Diğer yandan perakende sektörünün salgın kaynaklı yaşadığı sıkıntılar nedeniyle alışveriş merkezi yatırımlarımızın bulunduğu gayrimenkul sektöründe zorlu bir yıl geçirdik." diye konuştu.

Akkök Holding'i 2022’de de yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlar ve satın almalar beklediğini aktaran Dördüncü, şunları kaydetti:

"Gelecek hedeflerimiz doğrultusunda sürdürülebilir ve sağlıklı büyümemize katkı sağlayacak uzun vadeli yatırımlara odaklandık. Stratejimizle uyumlu ve tamamlayıcı niteliğe sahip yatırımlarla Türkiye'ye ihracat ve istihdam gibi alanlarda güç katmaya devam edeceğiz. Satın alma yatırımlarımız gelecekte de devam edecek. Dünyanın sayılı karbon elyaf üreticilerinden DowAksa, üretim kapasitesini artıracak yeni üretim hatlarını devreye almaya hazırlanıyor. Dünyanın lider, Türkiye'nin ise tek akrilik elyaf üreticisi olan iştirakimiz Aksa Akrilik de 27,5 milyon dolar değerinde, Aksafil markasını taşıyan yeni bir iplik tesisini devreye alıyor. Akkim'in de 2022'de Avrupa'da yeni bir satın alması söz konusu gündeme gelebilir. Özetle, grup olarak yılın sonuna kadar toplamda 300 milyon dolara yakın yatırım planlaması yaptık."

Dördüncü, yatırımları sürdürme stratejileri doğrultusunda istihdamlarını da yüzde 15 artırmayı öngördüklerini vurgulayarak, "Bu yatırımlarımız sonucunda bünyemize kattığımız şirketlerin katkısıyla 2022’de toplam üretim kapasitemizi de yüzde 16,8 artırmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bu yıl güçlü yatırımları hayata geçirdik"

Ahmet Dördüncü, Akkök Holding'in 70 yıldır Türkiye adına önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini, bu doğrultuda 2021'de de güçlü yatırımları hayata geçirdiklerini kaydetti.

Akkim Kimya'nın dünyanın önde gelen karboksimetil selüloz üreticilerinden USK Kimya'yı bünyesine katarak inorganik büyüme stratejileri doğrultusunda önemli bir adım attığını anımsatan Dördüncü, 63 milyon dolar değerindeki bu yatırımla Akkim'in senelik ihracat ve cirosunu önemli bir şekilde artırdığını ifade etti.

Dördüncü, bu yıl yüksek katma değere sahip kompozit üretip ihraç eden Epsilon Kompozit'in yüzde 51'lik hissesinin de Akkök Holding ve ana ortakları tarafından satın alındığına işaret ederek, şunları söyledi:

"Epsilon, havacılık ve savunma başta olmak üzere çeşitli sektörlere yönelik yüksek teknolojili kompozit aksam ve parçalarının üretim ve montajını gerçekleştiriyor. Airbus, Bell ve KAI gibi uluslararası iş ortaklarının yanı sıra yerli savunma şirketlerine de hizmet veriyor. Epsilon'un kompozit ihracatı da Türkiye'nin bu önemli alandaki ithalatını ve dışa bağımlılığını azaltacaktır. Bu ortaklığımızın da endüstriyel sektörlere karbon elyaf kompozit çözümleri sağlayan bir diğer iştirakimiz DowAksa başta olmak üzere, grup şirketleriyle iş birliğini genişleterek bizlere önemli avantajlar kazandıracağına inanıyoruz. Global müşterilere sahip Epsilon ile kompozit alanında uluslararası yarışta liderliğe yükselmek hedeflerimiz arasında."

Holding olarak borsaya açılma konusunda yaklaşımlarından da bahseden Dördüncü, "Borsa, uzak olmadığımız bir alan. An itibarıyla Akkök Holding'in 4 adet halka açık iştiraki bulunuyor. Tabii ki borsada zamanlama çok önemli. Şimdilik aktif bir planımız olmasa da doğru zaman ve koşullar oluştuğunda yeni bir hamle yapmaya sıcak bakabiliriz." dedi.

"2022 yıl sonu büyüme tahminim yüzde 4 ila 5 arasında"

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Dördüncü, Türkiye ekonomisinin 2022'de tekrar salgın öncesi büyüme oranı bandına girmesini beklediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2022 yıl sonu büyüme tahminim yüzde 4 ila 5 arasında. Önümüzdeki dönemin risk haritasına bakarsak; geçtiğimiz aylarda Avrupa Birliği ile imzalanan yeşil mutabakatla gündeme gelen ve sanayide iklim değişikliğiyle ilgili alınacak önlemler nedeniyle sanayi tarafında ciddi ve zorlu bir dönüşüm sürecine hazırlıklı olmamız gerektiğini söyleyebilirim. Ayrıca, ham madde fiyatları ve lojistik maliyetlerdeki artışın yanı sıra kurdaki dalgalanmalar da önümüzdeki sene ortaya çıkacak önemli riskler arasında yer alıyor. Ancak bilançosu sağlam olan şirketler adına bu tür risklerin yeni birtakım fırsatlar doğuracağını öngörmek mümkün. Akkök Holding olarak gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlardaki yatırımlarımızla etkinliğimizi sürdürerek Türkiye ekonomisine değer yaratmaya devam edeceğiz."

Bu yılın bir diğer önemli özelliğinin de iş modellerinde yaşanan değişimler olduğundan bahseden Dördüncü, ev-ofis sistemi her geçen gün yaygınlaşırken kendilerinin de güçlü dijital alt yapıları sayesinde uzaktan çalışmayla işlerini başarılı biçimde yürüttüklerini kaydetti.

Dördüncü, grup şirketlerinden Aktek Bilişim'in 1.400 çalışana güvenli ve yüksek performanslı alt yapı hizmeti sağladığını, salgının alacağı seyre göre uzaktan çalışma modeliyle ilgili gelecek planlamalarını tamamlayacaklarını söyledi.

"Gelecek stratejimizin temelinde sürdürülebilir kalkınma var"

Ahmet Dördüncü, salgın süreciyle sürdürülebilirlik kavramının öneminin daha iyi anlaşıldığını, tüm şirketlerin gelecek planlarını sürdürülebilirlik ekseninde kurgulamaya başladığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarıyla (SKA) belirlenen hedeflerin çok uzağında olunduğuna dikkati çeken Dördüncü, "Bu nedenle artık geleceğimiz için farkındalık yaratmaktan öteye geçerek herkesi taahhütlerini vermeye ve bu doğrultuda gerekli aksiyonları hayata geçirmeye davet ediyorum." dedi.

Dördüncü, Akkök Holding'in gelecek stratejilerinin temelinde sürdürülebilir kalkınma bulunduğunu belirterek, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Çevresel ve toplumsal tüm boyutlarıyla ele aldığımız bu kavramı, kurumumuzun organizasyonel yapılanmasının tamamında yerleşik biçimde benimsiyoruz. Özel sektörün sürdürülebilirlik alanındaki evrensel ilkelerinin belirlenmesine ve kabul görmesine öncelik eden Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin altında imzamız bulunuyor. Ayrıca, geçtiğimiz eylül ayında dünyanın en büyük sürdürülebilirlik inisiyatifi Birleşmiş Milletler Global Compact'in çağrısıyla dünyanın dört bir tarafındaki iş liderlerince oluşturulan Yenilenen Küresel İşbirliği Bildirisi'nin de imzacıları arasındayız. Böylelikle, kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımımızı evrensel standartlarda tutmayı hedefliyoruz. 2008 yılından bu yana, her sene düzenli olarak Sürdürülebilirlik Raporu yayımlıyoruz. Açıklık, şeffaflık, verimlilik ve hesap verebilirlik ilkeleriyle hazırladığımız raporlarla çevresel performansımızı ölçme ve iyileştirme olanakları yakalıyoruz. Öte yandan Aksa Akrilik, Akkim, Akenerji ve diğer tüm iştiraklerimiz de kendi sektörlerinde öncülük eden çevre dostu sürdürülebilirlik çalışmaları gerçekleştiriyor."