Aksa Enerji'den üretimi durdurma kararı

Aksa Enerji, Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ'a başvurdu.

22 OCAK, 20200
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Aksa Enerji'den üretimi durdurma kararı

Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapıldığını bildirdi.

KAP'a yapılın açıklamada şöyle denildi:

"147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali'nin serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanı azaldığından geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ'a başvuru yapılmıştır.

Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali 2019 yılının ilk dokuz ayında %15 kapasite kullanım oranıyla çalışmış olup, yurt içi enerji üretimimiz (Türkiye ve KKTC) içindeki payı aynı dönemde % 2, üçüncü çeyrek içinde ise % 0,5 olarak gerçekleşmiştir.

Baca gazı arıtma sistemi olmayan kömür santrallerinin emisyon şartlarını sağlayana kadar kapanması nedeniyle oluşan üretim talebi, verimliliği daha yüksek olan Antalya Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali tarafından rahatça karşılanabilecek durumdadır. Yapılan başvuru, lisans iptali olmayıp sadece üretimi durdurmak yönünde olduğu için Şanlıurfa santralimiz uygun piyasa koşullarının sağlanması durumunda kısa sürede üretime tekrar başlayabilecektir. Üretimi durdurma talebimiz olumlu karşılandığında santralimizin iletim bedeli giderlerinde yaklaşık %90 oranında maliyet tasarrufu sağlanacaktır."

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