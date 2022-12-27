Aksigorta’dan, Start-up’lara can suyu

Aksigorta, İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’in her yıl desteklediği girişimlerin en iyilerinin belirlendiği Big Bang Start-up Challenge etkinliğinde, Kolay Karavan ve Batarya Zekası girişimlerine hibe desteğinde bulundu.

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, geleneksel hale gelen İTÜ Çekirdek InsurTech Program paydaşlığı kapsamında girişimlere sağladığı desteklere bir yenisini daha ekledi. Her yıl yenilikçi iş fikirlerine sahip başarılı girişimlere can suyu veren Aksigorta, bu kapsamda elektrikli araç üreticileri ve filo sahipleri için araçların batarya bakım maliyetlerinin düşürülmesi amacıyla bataryaların sağlık durumlarını ve kapasitelerini izleyen ve raporlayan yapay zeka tabanlı bir bulut platformu olan Batarya Zekası ve Türkiye’nin ilk ve en büyük karavan kiralama pazaryeri olan ve Karavan sahipleri ile misafirlerini, yenilikçi iş modeli ve teknolojisi ile en kolay ve güvenilir şekilde bir araya getiren Kolay Karavan’a hibe desteği sundu.

Çalışanlardan girişimcilere mentorluk desteği

Program kapsamında sürdürdükleri paydaşlık ile yeni nesil çözümleri üretecek girişimleri desteklemenin çok önemli olduğunu belirten Aksigorta Genel Müdürü Uğur Gülen, “Start-up girişimlere gıpta duyuyorum. Acı noktalarını bulmak, oradaki ihtiyacı fark etmenin yanı sıra bunun için yılmadan çalışmak ve günün sonunda bu girişime bir kaynak bulma çabasını oldukça önemli buluyorum. Ödül verdiğimiz girişimlerle Aksigorta’da birlikte çalışıyoruz, önemli iş ortaklarımızdan biri oluyorlar. Aksigorta olarak bu alanda sektörel bir ekosistem oluşturmak, girişimlerin ticarileşmesi ve global başarı hikâyeleri oluşturmalarını desteklemeye devam edeceğiz’’ diye konuştu.