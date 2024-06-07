Alarko Holding'ten 70. yılda yeni logo

Alarko Holding 70'inci yılını kutluyor. Alarko Holding (ALARK) hem yeni yol haritasını paylaştı hem de yeni logosunu tanıttı.

7.06.2024 09:58:380
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Alarko Holding'ten 70. yılda yeni logo

70. yılını kutlayan Alarko Holding (ALARK) yeni logosunu paylaştı. 

Şirketten yapılan açıklamaya göre 2028 yılında 4 milyar dolarlık net varlık değerine ulaşan ve uluslararası bir portföy şirketi olmayı hedefleyen şirket, yeni stratejisi kapsamında yapacağı ilave yatırımlarla büyüme hedeflerinin yüzde 50'sini mevcut sektörlerden, yüzde 40'ını yeni iş kollarından, yüzde 10'unu ise yüksek potansiyeli olan girişimleri destekleyen yatırım grubundan elde etmeyi planlıyor.

Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yönetici'si (CEO) Ümit Nuri Yıldız, 70'inci yıllarında geleceğe odaklandıklarını belirterek, "70'inci yılımızı turizmden enerjiye, sanayiden tarıma, altyapı projelerinden havacılığa, kalkınmanın kilit sektörlerinde büyük yatırımlarımız, farklı coğrafyalarda güçlü varlığımız ve 7 bine yakın çalışanımızla Cumhuriyetimizin sembol kurumlarından biri olarak kutlamanın gururunu yaşıyoruz. 70 yıllık bir marka olmak sadece ülkemiz için değil, dünya ölçeğinde büyük bir başarı" açıklamalarında bulundu.

Başarıyı ileriye taşımanın ancak dönüşebilme yetkinliğiyle mümkün olduğunu aktaran Yıldız, çağı şekillendiren dinamiklerin ışığında sürekli yenilenme cesareti gösterdiklerini dile getirdi.

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