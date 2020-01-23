Albayrak: Merkez Bankası, Fed kadar bağımsız

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır" diye konuştu.

23 OCAK, 20200
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Albayrak: Merkez Bankası, Fed kadar bağımsız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta katıldığı bir oturumda konuşuyor.

Albayrak’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Özel sektör borcunun bir bölümü ihracatçıların karşılıklı kredilerinden kaynaklı.

Borç oranı görece yüksek olan özel sektörü bile benzerlerine göre durumu iyi.

Türkiye’nin borç karnesi çok sağlam. Üretim konusunda son derece rekabetçi bir özel sektörümüz var. Maliye politikaları konusunda çok güçlü karnemiz var. Önümüzde artık seçimsiz bir dönem olacak.

Enflasyonda 2020 içerisinde tek basamaklara düşmeyi bekliyoruz. İki haneli faiz oranlarını da düşürdük. Eğer hedefiniz belliyse, koordineli bir şekilde hareket ederseniz aynı hedefe odaklanmanız gerekiyor.

Türkiye Merkez Bankası, Fed kadar bağımsızdır.

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