Ali Babacan startı verdi

Ali Babacan liderliğinde kurulan partinin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na verildi. Partinin adı ise Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) oldu.

AK Parti’den istifa eden eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın liderliğindeki Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) kuruluş dilekçesi bu sabah saatlerinde İçişleri Bakanlığı’na Mehmet Emin Ekmen, İdris Şahin ile Hasan Canpolat tarafından verildi. Partinin tanıtım toplantısını ise 11 Mart Çarşamba günü Ankara’da yapılacak. Babacan, tanıtım toplantısında partisinin ismini logosunu, benimsediği ilke ve politikaları, yönetim sistemi ile hukuktan ekonomiye, dış politikadan, eğitime kadar politikalarını açıklayacak.

Partinin kurucular kurulu 90 kişiden oluştu. Kurucular kurulunda 27 kadın, 16 genç yer aldı. Kurucular Kurulu’nda eski Bakanlar Selma Aliye Kavaf, Nihat Ergün, Sadullah Ergin bulunurken, dikkat çeken diğer bir isim ise Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden istifa eden Ahmet Edip Uğur oldu. Eski AK Parti milletvekillerinden Ali İhsan Merdanoğlu, İdris Şahin, Mehmet Emin Ekmen, Medeni Yılmaz, Metin Kaşıkoğlu, Mustafa Nuri Akbulut kurucular kurulunda yer aldı. Kurucular Kurulu’nda dikkat çeken diğer bir isim ise Alparslan Türkeş’in ölümünün ardından MHP’de genel başkanlık yarışına giren Ramiz Ongun oldu. Gazeteci Gülay Göktürk de kurucular kurulunda yer aldı.

Bir süre önce AK Parti’den istifa eden Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu kurucular kurulunda bulunuyor. Demokrasi ve Atılım Partisi TBMM’ye 11’inci parti olarak girerken, Yeneroğlu, TBMM’deki tek milletvekili oldu. Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta’nın da önümüzdeki günlerde Babacan’ın partisine katılması bekleniyor.

Ekonomi ve diplomasiden isimler

Partinin kurucular kurulunda ekonomi ve diplomasi bürokrasisinden de isimler dikkat çekiyor. Babacan’ın Başbakan Yardımcılığı döneminde beraber çalıştığı eski Hazine Müsteşarı ve Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü görevlerinde bulunan İbrahim Çanakçı, eski Hazine Müsteşar Yardımcısı Cavit Dağdaş kurucular kurulunda yer aldı. Eski TÜİK Başkanı Birol Aydemir, eski vali Hasan Canpolat, emekli büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, emekli Korgeneral Mehmet Şanver partinin kurucuları arasında bulunuyor. KAGİDER’in kurucularından Sanem Oktar Öğüt de partinin kurucuları arasında yer alırken, lise öğrencisi Baran Deniz Bağatur, kurucular arasında yer alan en genç üye olarak dikkat çekiyor.