Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir” denildi.





Başkanımız Ali Koç Hakkında Bilgilendirme



Başkanımız Ali Koç’un Covid-19 testi pozitif sonuç vermiştir.



Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/OIDV7agy8l — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 3, 2022











