Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

3.01.2022 10:58:000
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Ali Koç’un koronavirüs testi pozitif çıktı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Başkanımız Ali Koç’un Kovid-19 testi pozitif sonuç vermiştir. Başkanımızın genel sağlık durumu iyi olup; izolasyon ve tedavi süreçlerine evinde devam edilmektedir” denildi.





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