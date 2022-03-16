Alman enerji şirketi, Gazprom Avrupa'dan gaz alımını durdurdu

Alman enerji şirketi E.ON, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaş nedeniyle Gazprom'un Avrupa'daki şirketlerinden gaz alımını durdurduğunu bildirdi.

16.03.2022 17:07:000
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Alman enerji şirketi, Gazprom Avrupa'dan gaz alımını durdurdu

E.ON Üst Yöneticisi Leonard Birnbaum, düzenlediği basın toplantısında, E.ON'un doğrudan üreticilerle uzun vadeli doğal gaz tedarik sözleşmeleri bulunmadığını belirtti.

Almanya'nın Rusya'dan enerji ithalatının aniden kesilmesinin E.ON'u da olumsuz etkileyeceğini kaydeden Birnbaum, "Portföyümüzdeki az miktardaki doğal gaz Gazprom'un Avrupa'daki ticaret şirketlerinden satın alındı. Ukrayna'daki olaylar nedeniyle bu şirketlerden yeni doğal gaz alımlara son verdik." ifadelerini kullandı.

E.ON, 2021'de düzeltilmiş olarak faiz, amortisman ve vergi öncesi karını (FAVÖK) 1 milyar avro artırarak 7,9 milyar avroya yükseltmişti.

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