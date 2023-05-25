Almanya resesyona girdi

Almanya'da yılın ilk çeyreğinde milli gelire ilişkin son okuma yüzde 0,3 daralmaya revize edildi. Böylelikle ülke ikinci kez çeyreklik bazda daralarak resesyona girdi.

25.05.2023 09:42:440
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Almanya resesyona girdi

Avrupa ekonomisinin motor gücü Almanya resesyona girdi. Almanya'nın 2023 ilk çeyreğine ilişkin GSYH verisinde son okuma yüzde 0,3 daralmaya revize edildi. Önceki okumada ülke ekonomisinde GSYH'de değişim yaşanmadığı belirtilmişti.

İlk çeyrekte kaydedilen çeyreklik bazdaki yüzde 0,3 daralmayla ülke ekonomisi resesyona girdi. Almanya ekonomisi 2022'nin son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,5 daralma kaydetmişti.

Göstergeler de ivme kaybına işaret ediyor

Ülkede ilk çeyreğe ilişkin veriler negatif revizyona uğrarken, son gelen anketler de ekonomik görünümün kötüleştiğine işaret etti. Almanya'da iş dünyasının görünümü üretim sektöründe yaşanan talep eksikliği nedeniyle Ekim'den beri ilk kez geriledi. Ifo beklenti göstergesi Mayıs ayında 91,7'den 88,6'ya düştü.

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) tarafından gerçekleştirilen ayrı bir anket de ivme eksikliğine ve belirsiz bir görünüme işaret etti.

Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştirdiği faiz artışları da kıtanın en büyük ekonomisi için olumsuz bir etkiye sahip. Banka enflasyonu hedef oran olan yüzde 2 seviyesine getirmek için Temmuz ayından bu yana faizleri 375 baz puan artırırken yetkililer artışların henüz sona ermediğinin altını çiziyor.

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