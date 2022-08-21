"Almanya resesyonla karşı karşıya kalabilir"

Deutsche Bundesbank Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Nagel, enerji krizinin tırmanması halinde Almanya'nın resesyonla karşı karşıya kalacağı konusunda uyardı.

21.08.2022 11:29:000
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"Almanya resesyonla karşı karşıya kalabilir"

Nagel verdiği demeçte, "Yüksek enflasyon göz önüne alındığında, bunu daha fazla faiz artırımı takip etmeli" dedi. Nagel, “Geçtiğimiz birkaç ay, toplantıdan toplantıya para politikasına karar vermemiz gerektiğini gösterdi” diye ekledi.

AMB geçen ay faiz oranlarını 50 baz puan artırdı ve borçlanma maliyetlerini tekrar artırmayı planladığını belirtti. Daha sonraki veriler, enflasyonun merkez bankasının hedefinin dört katından fazla olan yüzde 9 olduğunu ortaya koydu.

Gelecek hafta Jackson Hole, Wyoming'de yapılacak Federal Rezerv Ekonomi Politikası Sempozyumuna katılacak olan Nagel, "Orta vadeli enflasyon beklentilerini yüzde 2'de sabit tutmak çok önemli olacak" dedi. AMB Yönetim Konseyi'nin gerekli para politikası önlemlerini alacağına inanıyorum” dedi.

Euro bölgesi için ekonomik beklentiler, durgunluğun giderek daha olası görünmesiyle bazı analistlerin AMB’nin faiz artırımına ilişkin tahminlerini yumuşatmasına neden oldu.

Nagel, “Enerji krizi kötüleşirse, önümüzdeki kış bir durgunluk yaşanması muhtemel görünüyor. Alman ekonomisi yılın ilk yarısında zor koşullar altında hala oldukça iyi performans gösterdi. Bununla birlikte, örneğin uzun süreli düşük su seviyeleri nedeniyle başka teslimat sorunları da eklenirse, ikinci yarı için ekonomik beklentiler daha da kötüleşecektir” dedi.

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