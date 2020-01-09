Almanya'da sanayi üretimi “dip sinyali” verdi

Almanya'da sanayi üretimi iki aylık düşüşün ardından Kasım'da sıçrama yaparak Avrupa'nın en büyük ekonomisinin imalattaki sert düşüşte dibe yakın olduğunun temkinli sinyalini veriyor olabilir.

Bundesbank'ın Perşembe günü yayınladığı verilere göre Almanya'da sanayi üretimi Kasım'da mevsim etkisinden arındırılmış olarak bir önceki aya göre yüzde 1.1 artarak 18 ayın en güçlü yükselişini gerçekleştirdi. Beklenti yüzde 0.8 artış yönündeydi. Eylül'e göre yüzde 1.7'lik düşüşü işaret eden Ekim ayı verisi eksi yüzde 1.0'e revize edildi.

Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 2.6 gerileyerek yüzde 3.7'lik düşüş beklentisinden iyi geldi. Önceki ayın yıllık verisi eksi yüzde 5.3'ten eksi yüzde 4.6'ya revize edildi.

Almanya verileri, Euro Bölgesi'nde yavaşlamayla mücadele etmek için parasal teşvikleri hızlandıran Avrupa Merkez Bankası (AMB) tarafından dikkatle takip ediliyor. Politika yapıcılar gelecek toplantılarını 23 Ocak'ta gerçekleştirecekler.

Perşembe günü açıklanan diğer Kasım ayı verilerine göre Almanya'da ihracat bir önceki aya göre yüzde 2.3 azalırken ithalat yüzde 0.5 geriledi.

Alman Federal İstatistik Ofisi verilerine göre Almanya Kasım'da 18.3 milyar dolar dış ticaret fazlası kaydederken, aynı dönemde cari işlemler fazlası 24.9 milyar dolar olarak gerçekleşti.