Almanya'da seçimi kim kazandı? İşte geçici sonuçlar

Almanya’da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7’sini alarak birinci oldu.

Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz’u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7’sini aldı.

2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002’den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet’i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1’lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi’nden (CSU) oluşan CDU/CSU’nun oy oranı 2017’deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı.

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDAN BU YANA EN DÜŞÜK OY ORANI

CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.

Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırarak 14,8 ile üçüncü olurken oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakaladı.

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 2017’ye göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşayarak 10,3 ile beşinci parti oldu.

Sol Parti de bir önceki seçimlere göre 4,3 puan oy kaybederek 4,9 ile altıncı parti çıktı.

Yüzde 5’lik seçim barajını geçememesine rağmen en az 3 bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti Alman Seçim Yasası’na göre elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde mecliste grup olarak temsil edilecek.

Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39.

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacak.

SCHOLZ: ALMAN HALKI BENİ BAŞBAKAN GÖRMEK İSTEDİĞİNİ SÖYLEDİ

SPD’nin başbakan adayı Olaf Scholz, seçim sonuçlarından memnun olduğunu belirterek Alman halkının başbakan olarak kendisini görmek istediğini ifade etti.

Scholz, ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından partililere hitaben yaptığı konuşmada, “Halkımız, başbakan olarak Olaf Scholz’u görmek istiyor.” dedi.

SPD’nin şansölye adayı Scholz, seçim sonuçlarını “büyük bir başarı” olarak nitelendirerek, seçmenlerin seçim sonucuyla açıkça “hükümet değişikliği” istediklerini kaydetti.

400 bin SPD üyesine son birkaç haftadaki yüksek destekleri için teşekkür eden Scholz, seçimde nihai sonucu bekleyeceklerini vurguladı.

Alman iş dünyasından “Hükümet hızlıca kurulsun” çağrısı

Öte yandan, Almanya Dış Ticaret Birliği (BGA), Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) ve Aile İşletmeleri Birliği, ülkede yapılan genel seçim sonuçlarının Alman ekonomisine etkisini değerlendirdi.

BGA Başkanı Anton Börner, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarının “ülkede sol ittifaka karşı açık bir işaret” olduğunu belirtti.

Börner, “Şimdi seçilmişlerin bir uzlaşı bularak, gecikmiş kararların üstesinden kararlılıkla gelen bir ittifak kurmaları gerekiyor” ifadesini kullandı.

Almanya’da kurumsal vergi reformuna, bürokrasinin azaltılmasına ve daha fazla dijitalleşmeye ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan Börner, “Serbest piyasaya, küresel serbest ticarete ve AB’nin güçlendirilmesine kararlı şekilde bağlı bir federal hükümete ihtiyacımız var.” değerlendirmesinde bulundu.

BVMW Genel Sekreteri Markus Jerger de “zor bir seçim sonucunun” ardından odağın, reforma yoğunlaşan bir hükümet kurmak olması gerektiğini bildirdi.

Her şeyden önce şirketlerin gelecekleriyle ilgili “güvenli bir planlamaya” ihtiyacı olduğunu belirten Jerger, “Bir ekonomi merkezi olarak Almanya, aylarca süren bir hükümet kurmayı göze alamaz.” ifadesini kullandı.

Aile İşletmeleri Birliği Başkanı Reinhold von Eben-Worlee ise Alman federal hükümeti kuracak partilerden ekonomide “doğru bir yönü” belirlemesini istedi.

Alman şirketlerinin ekonomide doğru planla istihdam oluşturacaklarını ve vergi ödeyeceklerini belirten Eben-Worlee, “İklimi koruma ve dijitalleştirme gibi konularda da ancak Alman şirketleri yeniden uluslararası rekabette daha rekabetçi hale gelirse başarılı olunur.” değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede olası vergi artışlarının şirketlerin yatırımlarını, istihdamlarını olumsuz etkileyeceğini ifade eden Eben-Worlee, kurulacak hükümetten vergi artışlarından kaçınmasını istedi.

Almanya’da 2017’de yapılan genel seçimden sonra koalisyon görüşmeleri yaklaşık 6 ay sürmüştü.