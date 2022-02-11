Almanya'da tıp fakültesinde okudu, Avrupa'da gıda devi oldu

Delikatessa CEO’su Şahin Karaaslan, 200 milyar Euro’luk Almanya gıda perakende pazarının yanı sıra 30 milyar Euro’luk Avrupa etnik perakende pazarında 250’ye yakın gıda ürünüyle milyonlarca Euro’luk ciro yaratıyor. Şahin Karaaslan, “Avrupa’nın ardından önce Körfez ve Arap ülkelerine açılacağız, sonra sırada global gıda devi olmak var” diyor.

Özlem Aydın Ayvacı

oaydin@capital.com.tr

Şahin Karaaslan, bugün tıp okumak isteyen pek çok öğrencinin hayalindeki okuldan Heidelberg Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun. Ancak Karaaslan aldığı üst düzey bilim eğitimine rağmen girişimci olmayı seçen ve önce yurt dışında başaran bir iş insanı. 2018 yılında kurduğu Delikatessa gıda markasıyla bugün Almanya’nın en büyük gıda perakende zincirlerinden ReWe başta olmak üzere Hollanda ve Fransa’daki pek çok gıda ve etnik perakende zincirinde 250’ye yakın kategoride ürünüyle yer alıyor. Büyüklüğü 200 milyar Euro’ya yaklaşan Avrupa’nın en büyük perakende pazarı Almanya’nın yanı sıra 30 milyar Euro’luk dev Avrupa etnik pazarında da söz sahibi olan Delikatessa, global bir gıda devi olma yolunda ilerliyor.

Şahin Karaaslan, “Avrupa pazarında çok hızlı büyüyoruz. Sadece 4 yılda 15 çeşit bakliyat ürünüyle girdiğimiz pazarda ürün adedimizi 250’ye çıkardık. Ürün çeşitliliğimizi daha da artıracağız ve kontrollü bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Pastadan mümkün olduğunca çok pay almaya çalışacağız. Kendi üretim tesislerimizi açtıktan sonra ihracata odaklanacağız” diyor. Karaaslan, Avrupa’nın ardından hedefinde Arap ve Körfez ülkelerinin olduğunu söylüyor ve “Global pazarın devlerinden biri olacağız” diyor. Delikatessa CEO'su Şahin Karaaslan’ın sorularımıza verdiği yanıtlar şöyle:

Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz?

Heidelberg Tıp Fakültesi’nde okudum ama girişimci olmayı seçtim. Almanya’nın en büyük gıda perakende zincirlerinden biri olan ReWe franchiser’ı oldum burada 4 markete ulaştıktan sonra 2018 yılında gıda ürünleri şirketim Delikatessa GmbH’yi kurdum. İlk başta sadece Alman pazarına hitap etmeyi düşünüyordum ancak etnik pazardaki potansiyeli görünce bu pazarda da olmaya karar verdim. Amacım kaliteli ürünleri uygun fiyatla müşteriyle buluşturmaktı.

Hangi pazarlara hizmet veriyorsunuz?

Yeni bir şirket olmamıza rağmen şu anda Almanya’da çok iyi bir konuma geldik. Heidelberg Rohrbach’ta kendi lojistik merkezimizi açtık. Almanya genelinde ürünlerimiz, market sayısı 10 binden fazla olan Avrupa’nın en büyük perakendecilerinden ReWe’nin tüm marketlerinin yanı sıra yüzlerce Türk marketinde yani etnik pazarda satılıyor. Hollanda ve Fransa pazarında da varız.

Ürün gamınızda en öne çıkan hacimli satılan ürünleriniz hangileri?

Delikatessa, bakliyat, kuruyemiş, hazır yemek, konserve, sos, zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, helva, tahin, üzüm pekmezi, keçiboynuzu pekmezi, domates, biber salçası ve turşu çeşitleri kategorilerinde çok iddialı. 70’den fazla bakliyat çeşidi, 22 çeşit zeytin ve 54 çeşit çerez ana ürün gamımızı oluşturuyor.

Akdeniz mutfağı ürünleri Avrupa'da nasıl bir pazar payına sahip? Bu alanda ne gibi fırsatlar var?

Geleneksel Akdeniz mutfağı zeytinyağına dayanır ve zeytin çeşitleri ile de çok iddialıdır. Delikatessa GmbH olarak biz 5 çeşit zeytinyağı ile bu pazarda varız ve zeytinyağlarımızın oldukça popüler olduğunu ve çok tercih edildiğini söyleyebilirim. Ayrıca 22 çeşit zeytin ile de müşterilerimize çok fazla seçenek sunuyoruz. Avrupa’da özellikle zeytinyağı konusunda büyük bir pazar ve büyük bir rekabet var.

Türkiye'den nasıl bir tedarik politikası izliyorsunuz?

Türkiye’den çok sayıda ürün tedarik ediyoruz, kaliteli üretim yapan çok sayıda şirket var. Şu an kendi markamız için üretim yaptırıyoruz ancak kendi üretim tesislerimizi de açıyoruz. Örneğin kırmızı mercimek ve bulguru Mardin’de kendimiz üretiyoruz. Birçok ürünü artık kendimiz üreteceğiz. Bakliyat çeşitlerimizin bir kısmını, haşlamaları, hazır yemek, tahin, pekmez çeşitleri ve çerezlerimizi Türkiye’den tedarik ediyoruz.

Tedarikçi ülkeleriniz hangileri?

Türkiye, İtalya, Yunanistan, İspanya, Kanada, Macaristan ürün tedarik ettiğimiz ülkeler.

Yerel Türk ürünlerini Avrupa'da markalaştırma konusunda nasıl bir iddianız var?

Avrupa’da çok sayıda Alman ve Türk marketinde yüzlerce Türk ürünü var. Biz Almanya’da kurulmuş, hem Almanlara hem pek çok etnik pazara ve tüm Avrupa’ya hizmet veren bir Alman şirketiyiz. Avrupa raflarında kalitesiyle öne çıkan Türk ürünlerinin sayısını ve hacmini artırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu konuda önemli bir başarı da elde ettik. Yerel Türk lezzetlerini Avrupa’da markalaştırmak en önemli hedefimiz.

Perakende noktalarına ürün veriyor musunuz yoksa sadece e-ticaret mi nasıl bir iş modeliniz var?

Almanya’nın en büyük gıda perakende zincirlerinin yanı sıra yüzlerce etnik Türk marketinde ürünlerimiz satılıyor. Kısa süre önce Fransa ve Hollanda pazarına da girdik. Oradaki marketlerde de artık Delikatessa’nın kaliteli ürünleri var. www.delikatessa.de online satış portalımız üzerinden dünyanın her yerine ürün gönderiyoruz. Online satış portalamız sayesinde tüm tüketiciler direkt sipariş verebiliyor. Ayrıca eBay ve Amazon gibi büyük online perakende zincirlerinde de ürünlerimiz satılıyor. Hedefimiz bu pazarın global devlerinden biri olmak. 13-17 Şubat tarihleri arasında Dubai Wold Trade Center’de düzenlenecek olan dünyanın en büyük gıda fuarı Gulfood 2022’ye katılacağız. Gulfood 2022’de kuracağımız iş bağlantıları ve yeni müşterilerle Körfez, Arap ülkeleri ve dünyaya açılacağız.

Almanya'da nasıl bir konumdasınız bu pazarda nasıl hedefleriniz var? Ve kaç milyar Euro'luk bir pazardan bahsediyoruz? Bu pazarda sizin almak istediğiniz pay yüzde kaç?

Almanya’da gıda pazarının büyüklüğü 2020 yılında 181 milyar Euro’yu aştı. En büyük gıda perakendecisi şirketin 2020 yılı cirosu 55,69 milyar Euro. Sadece etnik pazarın büyüklüğü Almanya’da yaklaşık 15 milyar Euro, tüm Avrupa’da ise 30 milyar Euro. Biz 4 yıllık bir şirketiz ama çok hızlı büyüyoruz. 15 çeşit bakliyat ürünüyle girdiğimiz pazarda ürün adedimizi 250’ye çıkardık. Ürün çeşitliliğimizi daha da artıracağız ve kontrollü bir şekilde büyümeyi sürdüreceğiz. Pastadan mümkün olduğunca çok pay almaya çalışacağız. Kendi üretim tesislerimizi açtıktan sonra ihracata odaklanacağız.

Tarımı ve çiftçileri geliştirmek adına ne gibi planlarınız var? Yerelle işbirliği yap��yor musunuz?

Almanya’da üretim yapan şirketlerle de görüşmelerimiz sürüyor. Birçok şirket bizimle çalışmak istiyor. Delikatessa GmbH olarak sadece sertifikalı şirketlere çalışıyoruz. Kaliteye ve profesyonelliğe önem veriyoruz.

Organik ya da doğal tarım portföyünüzün ne kadarını oluşturuyor?

Organik ürünlere zeytinyağı ile başladık. Kademe kademe bu segmentteki ürün sayımızı da artıracağız.

Pandemi sizin büyümenizi nasıl etkiledi?

Pandemide gıda sektörünün önemi daha iyi anlaşıldı. Ancak hammadde ve navlun konusunda problem yaşandığında fiyatların hemen tavan yapması bizim için büyük sıkıntı oluşturdu. Son üç aya kadar navlun fiyatları uçtu. Daha önce 2 bin dolara getirdiğimiz konteynırlar 4 bin, 5 bin dolara dayandı. Aşırı fiyat artışından dolayı Türkiye’den karayolu ile TIR bazında ürün getirmek imkansızdı. Şu an hafif bir gerileme var ancak tedarikçiler fiyatları fazla indirmediler. Hammadde sıkıntısı Türkiye için de büyük bir sorun. Sabah tedarikçi firmadan aldığımız ürünün fiyatı akşama kadar değişiyor. Biz Almanya’da ulusal zincir marketlerle çalışıyoruz ve bu bizim için büyük bir problem. Türkiye’de fiyatlar sürekli değişiklik gösterince ürünleri Avrupa’daki ulusal zincir marketlere veremiyoruz.

2022 hedeflerinizde yeni yatırımlarınız var mı?

2022’de kendi üretim tesislerimize odaklanacağız. Ayrıca Avrupa’da diğer ülkelerde yeni marketlere girmek istiyoruz. Dubai’deki Gulfood 2022 fuarında kuracağımız iş bağlantıları ile Arap yarımadası, Körfez ülkelerine ve tüm dünyaya açılmayı planlıyoruz. Amacımız kaliteli ürünlerimizle bu pazarda kalıcı olduğumuzu göstermek ve tüm dünya ülkelerinde ürünlerimizi satmak.