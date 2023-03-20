Altın 2 bin doları gördü, gram altın rekor kırdı

Küresel piyasalar bankacılık krizine odaklanırken altının onsu geçen yılın Mart ayından bu yana ilk kez 2 bin doları gördü. Gram altında da 1.228 TL ile yeni rekora ulaşıldı.

Küresel piyasalarda dikkatler bankacılık alanında yaşanan gelişmelere çevrilirken, güvenli liman arayışı dikkat çekti. Credit Suisse krizi güvenli liman kategorisinde öne çıkan İsviçre frangına yönelik güveni sarsarken, altın tarafında ise yükseliş kaydedildi.

Altının onsu küresel piyasalarda 2 bin doları gördü ve Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Gram altın da 1.228 TL ile yeni rekor seviyeye ulaştı. Bankacılık krizinin etkisiyle altının onsu geçen haftayı yüzde 6,5 yükselişle tamamlamıştı.

Altının onsu bankacılık krizinin etkisiyle yeni haftaya yükselişle başlamasının ardından 2 bin doları aştı, gram altın 1.228 TL ile rekor tazeledi. Cuma günü, ons fiyatına paralel değer kazanan altının gram fiyatı, yüzde 3,66 değer kazanarak haftayı 1.215 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 1,1 artışla 1.228 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.010 lira, Cumhuriyet altını da 8.150 liradan satılıyor. Cuma günü 1.990 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu sıralar yüzde 1 artışla 2.009 dolardan alıcı buluyor.