Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 742 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 3,3 üzerinde 738,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 741,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.214 lira, Cumhuriyet altını da 4.950 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 1.792 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler nedeniyle artan risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini belirterek, dolar kurundaki artışın da etkisiyle yurt içinde altın fiyatlarının hızlı yükseldiğini söyledi.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 12,87 seviyesinde bulunuyor.

Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının yanı sıra Almanya'da işsizlik, Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, Omicron varyantına yönelik haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Fed Başkan Yardımcısı Richard Clarida ile New York Fed Başkanı John Williams'ın açıklamalarının da yatırımcıların odağında olacağını ifade ederek, altının ons fiyatında 1.830 doların önemli direnç, 1.780 doların destek konumuna geldiğini bildirdi.