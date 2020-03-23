Altın, güçlü dolar ile geriledi

Altın fiyatları, yine volatil piyasa koşullarında, koronavirüsten kaynaklanan ölü sayısının artmaya devam etmesi ve hükümetlerin güçlenen virüs krizi ile mücadele için tedbirleri daha da artırması ile birlikte doların rekor yükseliş serisini sürdürmesinin etkisi ile düştü.

Geleneksel güvenli liman altın, kargaşa ortamında tutunmakta güçlük çekiyor, zira yatırımcıların büyük kısmı hisse senetlerindeki sert düşüşler ve teminat tamamlama çağrılarının artması ile birlikte güvenli liman oalrak doları tercih ediyorlar. Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları alt işlem sınırına düşerken, Asya hisse sentleri değer kaybetti. Tüm dünyada koronavirüs vaka sayısı 329,000'i geçti.

Altın, koronavirüs salgının yayılması ile birlikte düştü ve üst üste iki haftayı kayıpla geçti. Hükümetlerin ekonomilerini korumaya yönelik tedbirlerine karşın, görünüm daha da kötüleşiyor. Morgan Stanley, ABD'nin GSYH'sının ikinci çeyrekte yüzde 30'luk rekor daralma gerçekleştirmesini bekliyor. Hafta başlarken, ABD teşvik paketi, Senato Demokratlarının Çoğunluk Lideri Mitch McConnell'ın kurtarma paketini onaylatma çabalarını bloke etmesi ile gecikmeye uğradı.

Spot altın yüzde 0.4 düşerek Singapur saati ile 12:26'da ons başına 1,492.64 dolara geriledi. Metal erken saatlerde yüzde 1 kadar geriledi. Bloomberg Dolar Spot Endeksi yüzde 0.4 yükselerek rekor seviyeye çıkmasının ardından biraz geriledi. Belirsizlik, altının 30 günlük volatilityesini ölçen endeksin 2013'ten bu yana en yüksek seviyesine çıkmasına yol açtı.

Hedge fonlar ve büyük spekülatörler, haftalık resmi verilere göre, altında uzun pozisyon (yükseliş beklentisi ile açılan pozisyon) sayısında 17 Mart haftası 12 yılı aşkın sürenin en büyük düşüşünü gerçekleştirdi. Para yöneticileri, altının bakır ve petrol gibi diğer emtiada görülen satış dalgasına dahil olması ile bu metalden uzaklaştı.

Diğer değerli metalerden, spot gümüş yüzde 0.2 düşerken, paladyum yüzde 1.3 yükseldi ve latin yüzde 2.1 prim yaptı.