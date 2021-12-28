Altın güne nasıl başladı?

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 694 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 5,4 üzerinde 673,8 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3 yükselişle 693,8 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.148 lira, Cumhuriyet altını da 4.690 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.814 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, bu hafta zayıf veri gündemi ve yatırımcıların Noel ile yılbaşı tatillerini birleştirmeleri dolayısıyla altının ons fiyatında sakin bir seyrin hakim olduğunu belirterek, yurt içinde ise döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini ifade etti.

Londra piyasalarında bugün de Noel tatili dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyeceğini ve ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ile Richmond Fed sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.790 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.