Altın piyasası kapanışta yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 892 bin liraya yükseldi.

4.03.2022 16:44:000
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Altın piyasası kapanışta yükseldi

Altın piyasasında, en düşük 883 bin lira, en yüksek 893 bin 900 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artarak 892 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 266 milyon 658 bin 646,54 lira, işlem miktarı ise 301,04 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 275 milyon 777 bin 734,54 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Uğuras Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası, VakıfBank, DenizBank, şeklinde sıralandı.

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