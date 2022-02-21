Altın seferberliği: Yastıkaltından nasıl çıkacak?

İSGOLD Altın Rafinerisi, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasıyla ilgili hükümetin açıkladığı programa destek verdiğini duyurdu.

İSGOLD Altın Rafinerisi'nden yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin önceki hafta sonu açıkladığı yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması sistemine, Borsa İstanbul'a üye 5 altın rafinerisinden biri olan İSGOLD Altın Rafinerisi'nden destek geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSGOLD Kurucu Ortağı Erdoğan Aşık, yastık altındaki altınların güvenli bir şekilde ekonomiye kazandırılması için şu ana kadar 4 banka ile anlaştıklarını, diğer bankalarla görüşme halinde olduklarını, kuyumcularla da görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.

Söz konusu sistem hayata geçmeden önce Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası yetkilileri ile gerekli mevzuat değişiklikleri, atılması gereken adımlar ve dikkat edilmesi gereken diğer hususları paylaştıklarını, yastık altındaki altınların güvenli bir şekilde sisteme girmesini çok önemsediklerini aktaran Aşık, şunları kaydetti:

"Kuyumcu esnafımız ile çok yakın temas halindeyiz. Şu an çoğu İstanbul'da olmak üzere 50 kuyumcu ile anlaşma sağladık. Bu kuyumcular, İSGOLD güvencesi ile vatandaşın altınlarını bankalardaki hesaplarına mümkün olan en yüksek değerden yatırılmasını sağlayacak. Haziran ayında anlaşma sağladığımız ve sistemimize dahil ettiğimiz kuyumcu sayısını 250'ye, yıl sonunda ise 500’e ulaştırmayı planlıyoruz. Bizim için en önemli kriter, yastık altındaki altınların en güvenli şekilde ekonomiye kazandırılmasıdır."

Hedef her yıl 200 ton altın

Erdoğan Aşık, yastıkaltındaki altın miktarının 5 bin ton olduğunu belirterek, "Amacımız, mümkün olan en yüksek miktarda altının ekonomiye kazandırılması. Türkiye, şu an yıllık 200 ton altın ithal ediyor. Hedefimiz, her yıl yastıkaltındaki altının en az 200 tonunun ekonomiye kazandırılması yönünde. Tabii ki amacımız, bu miktarın en yüksek kısmının İSGOLD kanalıyla ekonomiye kazandırılması. İSGOLD olarak bu hedefin gerçekleştirilmesi için var gücümüzle çalışacağız. İSGOLD olarak bir nevi seferberlik başlatıyoruz. Aynı zamanda ülke olarak el ele verirsek bütün zorlukları da aşacağımızı düşünüyoruz. Çünkü hepimiz aynı gemideyiz." ifadelerini kullandı.

Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (London Bullion Market Association-LBMA) üye iki altın rafinerisi olduğunu hatırlatan Aşık, "Biz üye olan üçüncü altın rafinerisi olmak için girişimlerimizi başlattık. Şu an yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için LBMA'ya üye olmadan bankalarla altın toplama işini yapan ilk rafineriyiz. Ümit ediyorum ki en kısa zamanda LBMA'ya da üye olacağız." ifadelerini kullandı.

Altın alışverişinde güvenin son derece önemli olduğunu vurgulayan Aşık, 2018 yılında, dünyada ilk ve tek olan her ürüne özel olarak basılan, taklit edilemeyen QR kodlu gram altınları piyasaya sürdüklerini, yastıkaltındaki altınlarını İSGOLD aracılığıyla ekonomiye kazandıracak vatandaşlara, çok sonraları sistemden çıkmak istediklerinde İSGOLD garantili altınlar vereceklerini bildirdi.