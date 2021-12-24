Altın takıda maliyet düşürmek isteyen 8 ayara yöneldi

Takı maliyetlerini düşürmek, ya da aynı fiyata daha çok takı elde etmek isteyenler 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.

Kolyeden bilekliğe, yüzükten küpeye, altın setlerden çocuk koleksiyonlarına kadar aynı fiyata daha fazla takı isteyenler 22, 18 ve 14 ayar yerine üçte biri fiyatına 8 ayar altın takılara yöneldi.

Takı maliyetlerini düşürmek, ya da aynı fiyata daha çok takı elde etmek isteyenler 22, 18 veya 14 ayar yerine tercihe göre tasarlanan 8 ayar takılara yöneldi.

Kuyumcu Kadir Kantarcı, “Önceleri alternatif takı olarak tercih ediliyordu, şimdi vatandaş cebindeki parayla 14 ayara, 22 ayara kıyasla iki tane ürün alabiliyor. Ya da kendi bütçesine göre en azından beğendiği bir şeyi alıyor” diyor.

Kantarcı, “14 ayarla arasında aşağı yukarı yüzde 40’lık bir fiyat farkı var. Günümüz teknolojisiyle 8 ayarın görüntüsü aynı 22 ayar, 14 ayar gibi istenilen renkte, istenilen kalitede yapılabiliyor” diyor.

Kantarcı, piyasadaki hareketlilik sebebiyle 8 ayar altın tasarımlarının yurt dışından olduğu kadar yurt içinden de yoğun talep gördüğünü, bu süreçte yüklü sipariş aldıklarının altını söylüyor.