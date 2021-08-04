Altın ve dolarda son durum ne?

Dün dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 489,2 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 489,3 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.283 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.813 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, küresel bazda makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarıyla yüksek seyreden risk algısının altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.

Altının ons fiyatının son bir aydır 1.790-1.830 bandında dalgalı bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini kaydetti.

Analistler, altın yatırımcısının cuma günü ABD'de açıklanacak istihdam raporunu beklediğini belirterek, bugün dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporunun takip edileceğini kaydetti.

Dolar/TL ise güne düşüşle başlamasının ardından 8,39 seviyelerinde işlem görüyor.

Dün, 8,2950 ile 11 Haziran'dan bu yana en düşük seviyesini gören dolar/TL, bu seviyeden yükselişe geçerek günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 8,4087'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 8,3890'dan satılıyor. Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre avro/TL yüzde 0,2 düşüşle 9,9670'ten, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kabıyla 11,6960'tan işlem görüyor.

Dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 91,97 seviyesinde bulunurken, Avro/dolar paritesi ise önceki kapanışa göre yüzde 0,1 değer kazancıyla 1,1880'den işlem görüyor.

Analistler, genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de ADP istihdam raporu başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik gelişmelerin de gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.