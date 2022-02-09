Altında son durum: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın 1.313 lira, Cumhuriyet altını ise 5.355 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 799 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 796,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 798,9 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.313 lira, Cumhuriyet altını da 5.355 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda dünkü kapanışının hemen altında 1.826,4 dolardan alıcı buluyor.

Parasal sıkılaşmayla birlikte ekonomik toparlanmanın aksayabileceği endişesi politika yapıcılar tarafından yatıştırılırken, merkez bankalarının değişen politika duruşlarının varlık fiyatlarına olası etkileri piyasaları yönlendirmeye devam ediyor.

Analistler, ABD'de yarın açıklanacak enflasyon verilerinin piyasalar için oynaklık riski barındırdığını belirterek, bugün ABD ve Avrupa merkez bankalarının yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

Ukrayna ile ilgili gelişmelerin de fiyatlamalar üzerinde etkili olabileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan 1.790 doların destek, 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.