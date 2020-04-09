Altında son durum ne?

Altın fiyatları, yatırımcıların dikkatlerini artan vaka sayısı ile birlikte koronavirüs pandemisinin ekonomik etkilerine çevirmeleri sonrası güvenli liman niteliğindeki bu varlığa talebin sürmesinin etkisi ile haftayı kazançla geçmeye yöneldi.

Wall Street bankaları, virüs salgınının kürsel ekonomiyi önümüzdeki iki yıllık dönemde Japonya'nın bir yıllık üretimine denk gelen 5 trilyon dolar kadar eritebileceğini kaydediyorlar. Küresel vaka sayısı, 1 milyon sınırını aştıktan bir haftadan daha az bir süre sonra 1.5 milyon sınırını da geçti. Yatırımcılar altın destekli Borsa fonlarına (ETF) gitmeye devam ediyor.

Spot altın yüzde 0.1 yükselerek Singapur saati ile 13:29'da ons başına 1,648.50 dolara çıktı. Fiyatlar bu hafta yüzde 1.7 arttı.

Diğer değerli metallerden, spot gümüş yüzde 0.7 artarak ons başına 15.0608 dolara çıkarken, platin yüzde 0.3 değer kazanarak ons başına 734.91 dolara tırmandı ve paladyum yüzde 0.7 yükselişle ons başına 2,184.04 dolarda ulaştı.

Piyasada izlenecek önemli olaylar şöyle;

*Altın destekli ETF'lerdeki küresel varlıklar, Bloomberg'in derlediği verilere göre, Çarşamba itibariyle üst üste 13 gün yükselerek 2,860.8 tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

*Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri Perşembe günü, 3 günlük yükselişin ardından karışık seyretti.

*ING, altının ikinci çeyrekte emtia grubunda en fazla yukarı potansiyeli olan varlık olduğunu kaydediyor.