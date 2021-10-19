Altında son durum: Yeni rekorlar gelir mi?

Ekonomist Dergisi'nden Ceren Oral Balaban'ın haberine göre; dolar endeksinde görülen gevşeme ons altında yükselişi tetikliyor. Yakın dönemde ons altın için FED’in para politikası önemli olacak. Parasal sıkılaşmaya başlanması halinde 1.720 dolar ve 1.680 dolar seviyelerine doğru gerileme yaşanabileceği öngörülüyor. Ancak Uzun vadeli hareketlerde ise küresel olarak ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyon oranlarında yükselişin devam etmesi durumunda 1.830 dolar üzerine geçiş söz konusu olabilir. Ons altının bant hareketini hangi yöne kıracağı, gram altın için de kritik önemde olacak.

Dolar kurunun kısa bir süre içerisinde 8,80’lerden 9,35’lere gelmesi de gram altının yükselmesini sağladı. Yurtiçinde radikal bir para politikası değişikliği olmadığı sürece dolar kurunda ana trendin yukarı yönde devamı bekleniyor. Hem dolar/TL’deki yukarı trend beklentileri hem de FED’in kararlarına bağlı olarak ons altında 1.830 doların üzerine geçilmesi olasılığı paralelinde; gram altında da yeni rekor denemeleri gelebileceği aktarılıyor. Bu noktada gram altının 2020 Ekim’de gördüğü 540 TL’ye doğru yükseliş gerçekleştirmesi olası görülüyor. ALB Forex Araştırma Müdürü Emre Çayırlı ve Stratejist Rıdvan Baştürk ile hem ons hem de gram altındaki son durumu değerlendirdik ve önümüzdeki sürece ilişkin beklentilerini konuştuk.

Son dönemde piyasalarda oldukça hareketli bir süreç yaşanıyor. Özellikle dolar/TL kurunda arka arkaya yeni rekorlar geliyor. TCMB’nin eylül ayı toplantısındaki sürpriz faiz indiriminin ardından hızla yükselişe geçen dolar/TL, artan jeopolitik risklerin de etkisiyle çıkışını sürdürüyor. 18 Ekim’de kapanışını 9,33 seviyesinden yapan kurda; TCMB’nin perşembe günkü Para Politikası Kurulu’nda (PPK) alacağı faiz kararının ve Türkiye’nin Suriye bölgesinde askeri harekât başlatabileceğine yönelik haberler TL’de değer kaybını devam ettirebileceği üzerinde duruluyor. Bu noktada dolar/TL’de 9,38 ve 9,50, direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Kurdaki bu hızlı yükseliş, gram altının da atağa geçmesinde ve uzun zaman sonra yeniden 500 TL’lerin üzerine yerleşmesinde en önemli etken oldu. İlk olarak 30 Eylül’de 502 TL’yi gören gram altın, bu tarihten itibaren kura benzer şekilde kademeli olarak yükseldi ve 14 Ekim’de 530 TL seviyesine kadar çıktı. Mevcutta ise 532 TL seviyelerinden işlem görüyor. Dolar/TL’de yeni rekor seviyelerin test edilmesi gram altındaki yukarı yönlü seyri hızlandırırken bu noktada TCMB toplantısından çıkacak karar kritik önemde olacak. Gram altında yukarı yönlü hareketin görülmesi durumunda 535 ve 540 TL direnç seviyelerinin takip edilmesi gerektiği belirtilirken, aşağı yönlü bir hareketin olması durumuna ise 520 ve 510 TL destek seviyelerinin aşağı yönlü hareket için önem arz ettiği üzerinde duruluyor.

ONS ALTINDA SON DURUM

Gram altındaki bu hızlı yükselişte dolar/TL kurundaki ataklara ek olarak ons altındaki seyir de oldukça etkili oluyor. En son 14 Eylül’de 1.800 seviyesinin üzerine çıkan ons altın, bu tarihten sonra 1.720-1.800 bandında hareket etti. İlk olarak 14 Ekim’de 1.796 seviyesine çıkan ons altında, gün içi hareketlerde 1.830’lar görülse de bu seviyelerde bir kalıcılık sağlanamadı. Şu anda da 1.780’lere yakın seyir sürüyor.

Ons altının hareketlerinde dolar endeksinin ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin seyri oldukça önem arz ediyor. Ons altının 1.800 dolar seviyesinin üzerinin test etmesinde dolar endeksinde görülen gevşeme etkili olsa da bu etki uzun soluklu olmadı. ABD istihdam piyasasına yönelik açıklanan haftalık verilerde iyileşme yaşanması ve perakende satışlarda yaşanan artış, FED’e dair beklentilerin şekillenmesiyle birlikte tahvil faizlerini yükseltip, ons altının 1.760 dolara gerilemesine neden oldu. Teknik açıdan incelendiğinde yukarı yönlü hareketin oluşması durumunda 1.785 dolar ve 1.795 dolar direnç seviyelerinin takip edileceği kaydediyor. Satış baskının görülmesi durumunda ise 1.770 dolar ve 1.760 dolar destek seviyeleri yakından izlenecek.

“Dolarda yükseliş sürerse gram altın 540 TL’ye doğru yükselebilir”

Emre Çayırlı/ALB Forex Araştırma Müdürü

1.800’LERDEN 1.760’LARA: Geçen hafta ABD’de açıklanan 2021 Eylül ayı TÜFE oranında yükselişin sürmesi, enflasyonist endişeleri artırıp ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 7 üzerinde değer kaybetmesine neden oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 1,50 düzeyine gerilemesiyle ons altın fiyatı 1.800 dolar seviyesine yükseldi. ABD istihdam piyasasına yönelik açıklanan haftalık verilerde iyileşme yaşanması ve perakende satışlarda yaşanan artış ise FED’e dair beklentilerin şekillenmesiyle birlikte tahvil faizlerini yükseltip, ons altının 1.760 dolara gerilemesine neden oldu.

TAHVİL PİYASASI VE DOLAR ENDEKSİ İZLENECEK: Kasım ayının başında yapılacak olan FED toplantısı öncesinde ABD ekonomisine dair açıklanan ekonomik veriler, tahvil alım programının geleceğine dair beklentileri şekillendirmeye devam ediyor. Beklentilerin değişmesiyle birlikte gerek tahvil piyasasında gerekse dolar endeksinde yaşanan hareketlilik ons altının seyri için belirleyici olmaya devam edecek. FED’in parasal sıkılaşmaya başlaması halinde ilk etapta dolar endeksinde değer artışı yaşandığı ve ons altın fiyatında gerileme olduğunu görebiliriz. Merkez bankalarının teşvikleri azaltıp faiz oranlarında artış yapması, altını elde tutmanın fırsat maliyetini yükselterek talebin düşmesine neden olabilir.

ENFLASYONDAN KORUNMA ARACI: Diğer yandan tedarik sorunuyla birlikte küresel ekonomide büyüme beklentilerinin yavaşlaması orta ve uzun vade için ons altını yeniden cazip hale getirebilir. Bununla birlikte enerji fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak enflasyonist ortamın devam etmesi, enflasyondan korunma aracı olarak altının geleneksel rolünü destekleme ihtimalini de barındırıyor.

DOLAR/TL’DE YÜZDE 12 YÜKSELİŞ: Gram altın fiyatı ons altın yaşanan yükselişten destek almış olsa da son bir buçuk ayda dolar/TL paritesinin yüzde 12’den fazla yükselmiş olması gram bazında altın fiyatını 530 TL’nin üzerine taşıdı. İlerleyen süreçte dolar/TL paritesinde yaşanan yükselişin devam etmesi halinde gram altının 2020 Ekim ayında gördüğü 540 TL seviyesine doğru yükselişine devam ettiğini görebiliriz. Ons altın tarafında 1.830 doların üzerine geçilmesi ise gram altın fiyatında yeni zirveler oluşturabilir.

FED’İN PARA POLİTİKASI BELİRLEYİCİ: Yakın dönemde ons altın için FED’in para politikasının takip edilmesi yararlı olacak. Parasal sıkılaşmaya başlanması halinde 1.720 dolar ve 1.680 dolar seviyelerine doğru gerileme yaşanabilir. Aksi takdirde ons altının yeniden 1.800 dolar ve 1.830 dolar dirençlerine yöneldiğini görebiliriz. Uzun vadeli hareketlerde ise küresel olarak ekonomik büyümenin yavaşlaması ve enflasyon oranlarında yükselişin devam etmesi durumunda 1.830 dolar üzerine geçilirse, bir yıldan uzun süredir devam eden düşüş trendinin de kırılmasıyla birlikte yükselişin başladığını görebiliriz.

“Gram altında yukarı trend devam edecek gibi görünüyor”

Rıdvan Baştürk/Stratejist

TAPERING KARARI BASKI YARATIR: Ons altında ne yükselişten ne düşüşten bahsetmek doğru olmayacak. Haziran ayından bu yana kabaca 1.830-1.720 seviyeleri arasında dalgalanan bir ons altın söz konusu. 1.830 direncine göre düşüş, 1.720 desteğine göre yükseliş var diyebiliriz. Fakat bu yanıltıcı olur. Uzun süredir ons altının kendisine bir trend oluşturamadığını görüyoruz. Bunun en büyük nedenlerinden biri de FED belirsizliği diye düşünüyorum. FED’in tapering kararı alıp almayacağı konusu ons altını dengede tutuyor. Kasım ayı başındaki FED toplantısı bu aşamada önemli olacak. Yükselen enflasyon ve istihdamın yolunda gitmesi ile birlikte FED’den tapering kararı gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Böyle bir durumda ons altın baskı altında kalabilir.

1.830 VE 1.720 SEVİYELERİ: Gram altını değerlendirdiğimizde bir tarafta dolar kuru olduğunu unutmamak gerek. Küresel bazda yaşanan enflasyon endişeleri ve yurtiçinde de yine aynı şekilde yükselen enflasyona rağmen TCMB’nin faiz indirim yolunda gitmesi nedeniyle TL’de çok ciddi bir değer kaybı görüyoruz. Dolar kuru kısa bir süre içerisinde 8,80’lerden 9,35’lere geldi. TL’deki bu değer kayıpları da gram altının yükselmesini sağladı. Yurtiçinde radikal bir para politikası değişikliği olmadığı sürece dolar kurunda ana trend yukarı olmaya devam edecek. Bu nedenle gram altında da yukarı trend devam eder. Burada kritik nokta; ons altının bant hareketini hangi yöne kıracağı. Bu noktada; 1.830 ve 1.720 seviyeleri yakından takip edilmeli. Özellikle 1.720 kırılması gelirse düşüşlerin sert olmasını bekliyorum.