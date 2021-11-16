Altında yeni rekor: Çeyrek altın 1000 lira oldu

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 609 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın ise rekor artışla 1.000 liraya çıktı.

16.11.2021 11:15:000
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Altında yeni rekor: Çeyrek altın 1000 lira oldu

Dün dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,64 üzerinde 602,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1 yükselişle 609,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.000 lira, Cumhuriyet altını da 4.080 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yatay seyirle 1.864 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğini belirterek, yükseliş eğilimindeki ABD’nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel dolar talebini artırdığını ifade etti.

Bugün İngiltere’de işsizlik, Avro Bölgesi’nde büyüme ile ABD’de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, altının ons fiyatında 1.870 doların önemli direnç, 1.810 doların destek konumuna geldiğini söyledi.

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