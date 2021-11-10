Altında yeni rekor: Gramı 575'i gördü

Altının gram fiyatı, 575 lira ile zirvesini görmesinin ardından 573 lira seviyesinde dengelendi.

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 573,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugün 575 lira tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 573,0 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 941 lira, Cumhuriyet altını da 3.840 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 1.824 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak enflasyon verisinin yatırımcıların odağına yerleştiğini belirterek, veri öncesinde yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin altının ons fiyatını baskıladığını söyledi.

Fed'in para politikalarında normalleşme kapsamında ilk adımı atmasının ardından, yatırımcıların faiz artırımı konusunda izlenecek yola dair ipuçlarına odaklandığını aktaran analistler, bu anlamda enflasyon ve istihdam verilerinin piyasalar üzerindeki etkisinin de güçlü olabileceğini kaydetti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.790 seviyelerinin destek, 1.830 doların direnç konumunda olduğunu ifade etti.