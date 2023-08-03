Altının gramı 1.680 seviyesinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor.

3.08.2023 10:44:320
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Altının gramı 1.680 seviyesinde: Çeyrek altın ne kadar oldu?

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.680 lira seviyesinden işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışla paralel kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.677 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1.680 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.936 dolardan işlem görüyor.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor.

Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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