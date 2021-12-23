Altının gram fiyatı düştü: Son rakam ne oldu?

Altının gram fiyatı, yeni güne de azalışla başlamasının ardından önceki kapanışa göre yüzde 3,8 düşüşle 680,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.120 lira, Cumhuriyet altını da 4.600 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, yatay seyirle 1.806 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, Omicron varyantına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle küresel piyasalarda Noel tatili öncesi risk iştahının yüksek seyrettiğini belirterek, yurt içinde, dolar kurundaki azalışa paralel altın fiyatlarındaki düşüşün ivme kazandığını kaydetti.

Dolar/TL, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 3,8 azalışla 11,7350 seviyesinde bulunuyor.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısını gerçekleştireceğini aktaran analistler, ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar ve kur gelişmelerinin yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Analistler, bugün ayrıca yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik başvuruları ve tüketici güven endeksi verilerinin izleneceğini belirterek, altının ons fiyatında 1.830 doların direnç, 1.780 doların destek konumunda olduğunu söyledi.