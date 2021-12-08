Amazon'un hizmetlerindeki kesinti birçok web sitesini etkiliyor

ABD'de Amazon Web Hizmetlerinde (AWS) erişim sorunu yaşandığı bildirildi.

8.12.2021 09:30:000
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Amazon'un hizmetlerindeki kesinti birçok web sitesini etkiliyor

İnternet sitelerindeki çökme sorununu bildiren "Down Detector" sitesi, AWS'ye Türkiye saatiyle 19.00'da büyük bölümü New York, Chicago ve Washington merkezli 11 binden fazla erişim sorunu rapor edildiğini açıkladı.

Kesinti başladıktan yaklaşık bir saat sonra Amazon, sorunun kaynağını belirlediklerini ve çözmek için çalıştıklarını duyurdu.

Problem nedeniyle Amazon'un üniversitelere, devlete ve haber ajanslarına sunduğu bulut bilişim (cloud computing) hizmetlerinde kesinti olduğu ve Instacart, Venmo, Kindle, Roku Disney+ ve McDonald's uygulamalarında erişim problemleri yaşandığı öğrenildi.

Facebook ve bağlı şirketlerin hizmetlerinde, 4 Ekim'de 6 saat süren geniş çaplı kesinti yaşanmış ve şirketin hisseleri yüzde 5 oranında değer kaybetmişti.

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