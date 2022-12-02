AMB Başkanı Lagarde'dan büyüme ve dolar mesajı

Lagarde, küresel ekonomiyi vuran bir dizi şokun ardından kısa vadeli görünümün belirsiz olduğunu ve bu şokların arz ve talep üzerindeki etkilerini orta vadede görmeye devam edeceklerini belirtti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, sürdürülebilir büyüme için maliye ve para politikaları uyum içinde olması gerektiğini söyledi. Lagarde, Fed'in para politikasını sıkılaştırmakta olmasının ABD'de olduğu gibi Euro Bölgesi'nde de sanayi üretimini etkilemekte olduğunu söyledi.

ASEAN+3 merkez bankacılar konferansında konuşan Lagarde, küresel ekonomiyi vuran bir dizi şokun ardından kısa vadeli görünümün belirsiz olduğunu ve bu şokların arz ve talep üzerindeki etkilerini orta vadede görmeye devam edeceklerini de belirtti.

Sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarının uyum içinde hareket etmeleri gerektiğini vurgulayan Lagarde, talebi teşvik eden maliye politikalarının merkez bankalarının para politikalarını normalde olması gerekenden daha fazla sıkılaştırmaya zorlayabileceği uyarısında da bulundu.

Dolar yakından izleniyor

AMB’nın bir kur hedefi olmadığını vurgulayan Lagarde, “Açıkçası, döviz kurlarındaki değişimi izliyoruz ve bunlara karşı çok dikkatliyiz ve özellikle doların değer kazancını dikkatle izliyoruz” diye konuştu.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonun beklentilerinin sabit kalması gerektiğini ve enflasyonu hedefe döndürmeleri gerektiğini söyledi. Görünümün bir süre daha belirsiz kalacağı konusunda uyarıda bulunan Lagarde, doların güçlenmesinin, gelişmekte olan ekonomilere kıyasla Euro Bölgesi üzerinde daha az etkiye sahip olduğunu belirtti.

Lagarde, “Bu istisnai belirsizlik göz önüne alındığında, biz merkez bankacılarının yapması gereken, beklentileri sabitleyen bir para politikası uygulamaktır, böylece bu beklentiler hedefe bağlı kalır” değerlendirmesini yaptı. AMB’nın bir kur hedefi olmadığını vurgulayan Lagarde, “Açıkçası, döviz kurlarındaki değişimi izliyoruz ve bunlara karşı çok dikkatliyiz ve özellikle doların değer kazancını dikkatle izliyoruz” dedi.