AMB Başkanı Lagarde'dan faiz mesajı

Lagarde, AMB'nin geçen hafta ikinci kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde Euro Bölgesi'nde enflasyonun hala çok yüksek seyrettiğini, faiz artış döngüsünün enflasyonun orta vadede yüzde 2'lik hedefe dönmesini sağlaması gerektiğini söyledi. Lagarde AMB'nin geçen hafta ikinci kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından borçlanma maliyetlerinin daha da artması gerektiğini ifade etti.

"İstikametimiz belli ve henüz o noktaya ulaşmış değiliz" diyen ve resesyon riskinin de arttığını belirten Lagarde, enflasyonu dizginlemek için adım atmamanın getireceği riskler konusunda da uyardı. Başkan istikrarlı seyreden fiyatların düzgün işleyen ekonominin temelini oluşturduğunu ve bunun herkesin yararına olduğunu söyledi.

Enflasyonun hala çok yüksek olduğunu ifade eden Lagarde "Bu seviyelerde kalmaya devam ederse ekonominin geneline yayılma riski de artıyor. O zaman şirketler ve tüketiciler de gelecekte yüksek enflasyon bekleyecek, bu da tehlikeli" değerlendirmesini yaptı. Lagarde Euro Bölgesi bankalarının 2008 krizinden çok daha güçlü konumda olduğunu belirtti. 19 üyeli Euro Bölgesi'nde enflasyon Ekim'de yüzde 10,7'ye yükselerek rekor tazelemişti.